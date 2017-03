Carrefour România şi Salvaţi Copiii luptă împotriva mortalității infantile

În 28 de comunități defavorizare din 14 județe din țară!

Carrefour România și Salvați Copiii luptă împotriva mortalității infantile

Ştire online publicată Marţi, 07 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai multe dintre cauzele mortalității infantile din mediul rural din România ar fi putut fi prevenite, dacă mama ar fi avut acces atât la informație medicală adecvată, cât și la asistență medicală constantă în timpul sarcinii. Fenomenul este constant mai grav în mediul rural, astfel că, în 2015, potrivit datelor INSSE, rata mortalității infantile a fost de 10 la mie în mediul rural și de 6 la mie în mediul urban. În cifre absolute, din totalul de 1.493 copii care nu au supraviețuit, 851 erau din mediul rural și 642 din mediul urban.Principala cauză de mortalitate infantilă în mediul rural rămâne accesul limitat la asistență medicală adecvată, atât în supravegherea sarcinii, cât și în primele luni de viață a nou-născutului. O cercetare de teren efectuată de Salvați Copiii în 2012 în comunitățile defavorizate a arătat faptul că 47 % dintre femeile gravide la momentul cercetării nu au făcut nicio ecografie până la acel moment, 42 % nu au făcut analizele recomandate, 37 % nu au fost la nici un control ginecologic, iar 12 % dintre acestea nu au fost controlate de medicul de familie. O altă caracteristică a nașterilor din mediul rural rămâne vârsta fragedă a mamei: aproximativ 36% dintre mamele din eșantion au născut primul copil înainte să împlinească 18 ani, iar vârsta medie a mamei la naștere este de 18 ani, cu mult sub media din populația generală.Astfel, programul ” SENS - Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate”, derulat în parteneriat cu Carrefour România și Fundația Carrefour, vizează o intervenție complexă în cele 28 de comunități vulnerabile socio-economic, prin dezvoltarea primelor instrumente comune de lucru la nivel național pentru cei doi profesioniști locali, prin aducerea educatiei pentru sănătate și pentru sănătatea reproducerii în comunitate, prin acordarea de alimente, suplimente nutritive, sprijin pentru transport, prin consiliere și prin monitorizarea permanentă a sarcinii și a nou-născutului.Toate aceste intervenții vor fi posibile datorită suportului oferit de Carrefour Romînia și Fundația Carrefour, prin suportul financiar, prin recomandarile oferite in impementarea proiectului, dar si prin oferirea unor direcții de best practices dinexperiența altor proiecte similare implementate în alte țări unde Grupul Carrefour este prezent.”Supravegherea sarcinii, asistența medicală și suportul acordate tinerelor mame și atenta îngrijire a copilului în primele luni de viață sunt o prioritatea pentru organizația Salvați Copiii România, mai ales în acele comunități în care accesul la educație și îngrijire prenatală și la servicii medicale după naștere nu este unul ușor. Suntem fericiți că putem extinde la nivel național componenta de intervenție comunitară a proiectului „Fiecare Copil Contează” implementat în anii trecuți în cinci județe. Am ales acum 28 de comunități din 14 județe pentru a fi implicate în proiect, după o analiză atentă a modului în care trăiesc gravidele și copiii cu vârste între 0 și 5 ani din aceste comunități, cu un nivel de viață precar, în ceea ce privește nutriția, și cu acces limitat sau chiar absent la educație sanitară. Toate acestea au efecte grave, atât pe termen scurt, și aici mă refer la boli, cât și pe termen lung, pentru că afectează întreaga dezvoltare a copilului”, a spus Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.Eforturile Salvați Copiii în combaterea mortalității infantile, a cărei incidență încă plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană, au dat rezultate consistente: în 2010, la startul programului de reducere a mortalității infantile, România înregistra o rată a mortalității infantile de 9,8 la mia de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000 de nou-născuți vii, în 2015.”În acest demers care vizează cauzele profunde, structurale ale mortalității infantile mizăm mult pe parteneriatul cu serviciile medicale și sociale de la nivel local și județean, alături de suportul la nivel național, pentru că este crucial ca fiecare comunitate să își dezvolte în timp mecanisme de educare a tinerelor mame și de garantare a accesului la îngrijire medicală de calitate pentru mame și nou-născuți”, a subliniat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.Peste 5.000 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 5 ani vor beneficia de hrană și analize medicale, iar 2.500 femei gravide vor beneficia de consiliere, transport și acompaniere, hrană, analize medicale, educație pentru sănătate. Totodată, 3.500 tineri vor beneficia de educație pentru sănătatea reproducerii, iar 1.500 părinți vor beneficia de educație pentru sănătate.„Am ales să susținem acest proiect, alaturi de Fundatia Carrefour, deoarece ne propunem să facem diferența acolo unde este nevoie, iar acest proiect adresează un fenomen alarmant pe care țara noastră îl resimte: o populație îmbătrânită și un grad ridicat al mortalității infantile, cu impact negativ asupra familiei și al societății. In acelasi timp, misiunea și valorile Organizației Salvați Copii se îmbină armonios cu eforturile noastre în proiectele de solidaritate pe care le derulăm, proiecte dedicate in proportie de 80% copiilor sau care au ca beneficiari finali copii. Impreuna, vrem sa vizam principalele cauze, aducând educația pentru sănătate și pentru o nutriție corectă a mamelor si copiilor în comunitățile cele mai vulnerabile, deoarece credem cu tarie că aceasta va produce schimbări pozitive majore și de lunga durată”a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.