Carrefour îşi aşteaptă vizitatorii, cu produse româneşti, la târgul INDAGRA 2015

Carrefour își așteaptă vizitatorii, cu produse românești, la târgul INDAGRA 2015

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru al treilea an consecutiv, Carrefour România participă la târgul INDAGRA cu un stand dedicat produselor românești, specifice fiecărei regiuni ale țării. În cadrul acestui târg, producătorii români sunt invitați să devină parteneri și furnizori ai lanțului de magazine.Prin participarea la cea de-a treia ediție a târgului, Carrefour își reafirmă deschiderea către colaborarea cu micii producători și fermierii români, pentru aprovizionare locală și regională, continuând totodată eforturile de a dezvolta noi parteneriate la nivel național, care să faciliteze consumul produselor românești."De exemplu, am dezvoltat parteneriate cu produc[torii locali de fructe și legume: chiar dacă aceștia nu au capacitatea de a aproviziona toate magazinele din țară, ei aprozivionează magazinele din regiunile lor, ceea ce se traduce prin costuri mai mici, calitate superioară, prospețime a produselor. Rezultatul este dezvoltarea economiei regiunii respective, se crează locuri de munca, putem oferi preturi mai bune având în vedere lipsa intermediarilor și scurtarea distanțelor de transport a produselor, sprijinind implicit satul romanesc.", susțin reprezentanții Carrefour.„România are un potențial de producție foarte bun, iar în rețeaua Carrefour există o cerere ridicată pentru produsele autentice românești, care au o calitate excepțională și păstrează gustul și aroma produselor tradiționale. De aceea, urmărind axa noastră principală de diferențiere, căutăm să dezvoltăm economia României prin susținerea producătorilor locali si in acelasi timp sa putem oferi o gama cat mai diverisificata de produse, care sa raspunda nevoilor clientilor nostri. În același timp, cunoaștem provocările pe care micii producatori trebuie sa le depaseasca pentru ca produsele lor sa ajunga la consumatorul final, astfel incat cautam permanent sa le oferim sprijin constand in flexibilitate, conditii de aprovizionare adaptate dar si promovare a produselor. Am reusit in timp sa ne consolidam parteneriatele incheiate cu acestia si sa oferim astfel clientilor produse locale si regionale de calitate, la un pret mult mai mic.” a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing Carrefour România.În intervalul 28 octombrie - 1 noiembrie, vizitatorii târgului INDAGRA, sunt asteptati la standul Carrefour cu o selectie variată de produse regionale românesti: fructe si legume, vinuri si sucuri din fructe, branzeturi si lactate, specialitati de produse traditionale din carne sau produse bio.