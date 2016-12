Care sunt noutăţile anului şcolar 2011 - 2012. Ce vor învăţa elevii în săptămâna "Şcoala altfel"

Care sunt noutățile anului școlar 2011 - 2012. Ce vor învăța elevii în săptămâna "Școala altfel"

Cursurile anului școlar 2011 - 2012 încep în 12 septembrie, evaluarea reală a elevilor va avea loc în primele săptămâni, iar o săptămână din aprilie 2012 va fi dedicată educației non formale, a anunțat ministrul Educației, Daniel Funeriu."Noutatea incontestabilă pentru anul de învățământ 2011-2012 este aceea că se schimbă consensual și radical structura și mentalitatea construcției structurii anului școlar. Structura anului școlar a fost aprobată, astfel că elevii vor veni la cursuri din 12 septembrie", a declarat, pentru Mediafax, ministrul Educației, Daniel Funeriu.Acesta a anunțat și o altă noutate, cea privind săptămâna "Școala altfel"."Avem o mare noutate, respectiv săptămâna «Școala altfel», în săptămâna 2 - 6 aprilie, în care se vor desfășura activități de educație non formală, sport, olimpiadele școlare. Este un efort din a face școala mai atractivă. Este un început în a face școala mai atractivă", a spus Daniel Funeriu.Potrivit ministrului, un pas extrem de important este declanșarea procesului de standardizare a evaluării."Avem o mare problemă cu evaluarea. Mulți părinți au fost șocați să vadă că au elevi cu media de 8,50 - 9,00, dar la bacalaureat au luat 2 sau 3. De ce? Pentru că avem de multe ori o problemă cu supra evaluarea, de multe ori cu discrepanța dintre școlile dintr-un anumit mediu. Apar notele diferite. Apoi, odată cu schimbarea standardizării trebuie să schimbăm mentalitatea evaluării, mentalitatea în care o notă este percepută ca o ghilotină. O notă nu este o ghilotină care cade, nu este o sentință, o notă trebuie să aibă caracterul mai mult de îndrumare, caracter proactiv care să ajute elevul și profesorul în definirea unui parcurs individualizat", a explicat Funeriu.Ministrul a spus că un prim pas în acest sens va fi acela că va exista un proces în care dascălii vor face evaluările inițiale în funcție de care vor trebui să definescă un parcurs individualizat al fiecărui elev, al fiecărei clase."Un profesor va trebui să predea altfel când știe că merge la o clasă care este peste medie. Un profesor va trebui să se gândească de două ori atunci când predă derivate și integrale. El va face o serie de exerciții complexe într-o clasă care are un nivel ridicat sau cu un anumit grup de elevi și va trebui să predea altfel într-o clasă în care nivelul este mai scăzut. Aici este important ca elevul să rămână cu o idee despre o derivată, să înțeleagă anumite fenomene, anumite lucruri care sunt utile. Acest tip de predare este un pas înainte", a declarat ministrul.Totodată, acesta a făcut referire și la schimbarea în anul școlar viitor privind modul de acordare a gradațiilor de merit."Se plâng profesorii că gradația de merit, 25% din salariu - lucru mare, era dată pe criterii care nu reflectau calitatea pregătirii. Mergeai cu teancul de diplome și gata. Bun, acum lucrurile se schimbă. Gradația de merit se va da pe calitatea muncii efective la clasă, nu pe un teanc de diplome, uneori fără relevanță. Să fim bine înțeleși", a mai spus Funeriu.Un alt obiectiv pentru anul școlar viitor vizează reducerea învățământului paralel la gimnaziu, mergând înspre eliminarea lui acolo unde nu este posibil.Ministrul a felicitat public sindicatele, pe cei 1.400 de profesori, angajați ai MECTS, care au redactat împreună peste 80 de metodologii care reprezintă o schimbare radicală, dar consensuală a sistemului de educație."Primele drafturi au fost redactate la nivelul inspectoratelor de cei mai buni profesori din juteț. Apoi, a existat o rundă de consultări foarte benefică cu partenerii MECTS - ONG, asociații profesionale - pentru că ei sunt cei cărora le pasă de sistem. O nouă rundă de dialog a fost cu sindicatele, cu care am avut o colaborare tehnică foarte bună și le mulțumesc foarte mult. Anul școlar va începe sub auspiciile lor. Pentru prima dată, reforma nu mai vine prin fax de la MECTS în școală, cadrele didactice au fost și vor fi parte a acestei schimbări. Este o schimbare de mentalitate. Practic, din acest moment, celro care nu sunt obișnuiți cu lumina și transparența și pescuiesc în ape tulburi le spun că implementarea legii educației este ireversibilă. Fac și un apel politic, la început de an școlar, pentru asigurarea stabilității legii educației care a început să producă efecte pozitive după cum se vede", a conchis ministrul Educației, Daniel Funeriu.