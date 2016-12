Care sunt domeniile în care tinerii visează să lucreze

· IT-ul și Vânzările sunt în topul preferințelorTinerii din România visează la o carieră în IT, Vânzări, Transport, Marketing și Resurse Umane. O spun cifrele preluate de pe una din platformele de recrutare online, unde cele mai multe joburi disponibile, precum și aplicări, provin din domeniile sus amintite. Bucureștiul atrage cei mai mulți candidați, în condițiile în care o mare parte din oferta de muncă provine din capitală. Conform unui studiu recent, cele mai multe locuri de muncă disponibile tinerilor din România sunt permanente. Cu alte cuvinte, angajatorii urmează un trend de fidelizare a candidaților pe termen lung, în condițiile în care ofertele de joburi permanente reprezintă 92,43% din totalul ofertei de muncă. De altfel, 88% din totalul aplicărilor sunt pe acest tip de joburi.Ca o comparație, posturile temporare totalizează 1,55% din total. Internship-urile, principala unealtă de angajare disponibilă tinerilor fără experiență reprezintă aproximativ cinci procente (4,95%) din totalul joburilor disponibile pe platforma de recrutare, în timp ce posturile în regim de Freelance acoperă 0,93% din oferta de muncă.Atrași de joburile în vânzări și ITCele mai multe (27,48%, mai exact) dintre aplicările la joburi sunt pentru posturi în domeniul Vânzărilor, urmate de cele în IT, cu un procentaj de aplicare de 17.37%.Topul este completat de cele în domeniul Transport-Logistică, unde s-au înregistrat 8,97% din totalul aplicărilor, urmate îndeaproape de cele din categoria joburilor în Administrativ, cu 8,40%.Resursele Umane sunt de asemenea atractive pentru tineri, 7,44% din totalul aplicărilor fiind pentru joburi din acest domeniu, urmate de cele din Inginerie (5,92%), Suport clienți (3.63%) și Marketing (3.44%).Specialiștii în IT sunt la mare căutareCele mai multe joburi disponibile tinerilor sunt în IT, mai exact 48,84% din totalul ofertei de muncă. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din locurile de muncă pentru tineri provin din IT, domeniu în care candidații pot aplica inclusiv pentru posturi de senior level. Un alt domeniu atractiv pentru candidați este cel al Vânzărilor. Aproape 16% din totalul posturilor disponibile provin din această arie, urmate îndeaproape de cele din Inginerie, care acoperă 11,59% din oferta de muncă. Alte categorii în care sunt puse la bătaie joburi pentru tinerii profesioniști sunt cele de Customer Support, 5,41%, precum și cele din domeniul Transport - Logistică, cu patru procente din totalul ofertei disponibile. Nu lipsesc, de asemenea, posturile din Resurse Umane (3%) și Marketing (2,94%), acestea fiind alte două domenii de interes pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă.Capitala oferă cele mai multe joburiÎn ceea ce privește localizarea ofertelor de joburi, studiul arată că Bucureștiul conduce în topul orașelor din România, cu 30,14% din total. De altfel, capitala conduce detașat și în topul orașelor cu cei mai mulți aplicanți la posturile disponibile. Aproape jumătate dintre aceștia (43,70%) provin din București. Capitala este urmată de Cluj-Napoca, de unde provin 21,64% din joburile disponibile și 11,45% din totalul candidaților. Timișoara completează podiumul ofertei de muncă, cu puțin peste zece procente (10,20%) și 5,15% din totalul candidaților la joburi. În alte orașe importante ale țării, precum Brașov (4,95%), Sibiu (4,17%), Târgu Mureș (3,55%), Iași (3,40%), Constanța (2,32%) și Arad (2,32%), procentul locurilor de muncă disponibile nu depășește 5%.