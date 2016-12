Care sunt cele mai toxice ciocolate din magazinele constănţene

Care sunt cele mai toxice ciocolate din magazinele constănțene

Ciocolata este unul dintre deserturile preferate ale copiilor, dar și ale adulților. Albă, cu lapte, amăruie, cu alune, cu stafide, de toate felurile, delicioasa tabletă ne poate face mult rău. Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România a realizat, recent, un top al E-urilor conținute de ciocolatele din comerț. Au fost verificate ingredientele menționate pe etichete și s-a observat că majoritatea ciocolatelor, unele dintre ele foarte renumite, conțin numeroși aditivi și multe substanțe chimice. Opt E-uri „delicioase“Potrivit studiului, cele mai multe E-uri, opt, se găsesc în ciocolata Novatini Căpșuni și în Poiana Cremă Vișine. Șapte E-uri sunt în Primola Fresh Cherry, Primola Fresh Lemon, Novatini Caramel, Novatini Vișine și în Heidi Grand’Or Florentine. Topul continuă și cu șase E-uri - Primola Fresh Mint, Notavini Capuccino, Africana tabletă cu cremă de căpșune, Africana tabletă cu cremă rom și Poiana Frișcă și Căpșune, cinci E-uri – Schogetten Erdbeerbecher, Anidor Croquant lait and folie noisettes, Anidor Croquant amer and folie noisettes, Primola Caramel, Primola Strawberry, Novatini Coniac, Novatini Rom, Africana Tabletă cu cremă de banane, Milka Raspberry Cream, patru E-uri - Africana tabletă cu cremă capuccino, Poiana Capuccino, Poiana Cremă Caramel, Poiana Cremă lichior Amaretto, Heidi Dark orange, Heidi Gourmette Cherry, Carrefour (ciocolată marcă proprie) Chocolat Noir (fără zahăr), trei E-uri - Milka Strawberry and Youghourt și Heidi Dark Mint and Lemon. Două, da’ bune!Numai două E- uri conțin ciocolatele Schogetten Youghourt - Strawberry, Primola White, Primola Cereals, Primola Cocoa & Cereals, Primola Milk Cream & Cereals, Primola Milk Cream, Primola Capuccino, Novatini Arahide, Novatini Lapte, Africana tabletă cu stafide și arahide, Africana tabletă cu lapte, Africana tabletă cu arahide, Africana tabletă cu cocos, Milka Whole Hazelnuts, Milka Alpine Milk, Milka Raisins and Hazelnuts, Milka Hazelnuts, Milka Noisette, Milka Caramel, Poiana Stafide, Poiana Lapte, Poiana Alune, Poiana Alune și Stafide, Poiana Arahide, Heidi Dark Pear & Almonds, Heidi Grand’Or White & Hazelnuts, Heidi Gourmette Orange and Seeds, Carrefour Chocolat Degustation Extra Noir aux eclats de feves de cacao. Cea mai bună ciocolatăUn singur E, E 322 Lecitină din soia, se regăsește în Schogetten Praline Noisettes, Capuccino, Trilogia, Straciatella, Tiramisu, Milk Chocolate with Hazelnuts, Milk Chocolate, Dark Chocolate, White Chocolate, Anidor Euphorie Menthe, Anidor Exotisme Orange, Primola Milk, 55% Cocoa, Hazelnuts, Novatini Amăruie, Milka Happy Cows, Milka Extra Cocoa, Milka White Chocolate, Milka Chocolate Dessert, Poiana Amăruie, Heidi Dark Extreme, Dark Intense, Dark Coffee, Grand’Or Milk & Hazelnuts, Grand’Or Milk & Almonds, Grand’Or Dark, Cranberry, Grand’Or Dark & Hazelnuts, Grand’Or Walnuts & Honey, Gourmette Pineapple and Kiwi, Gourmette Strawberry ans Raspberry, Gourmette Banana and Passion Fruit, Gourmette Cocoa and Coffee, Gourmette Almonds and Cherry, Carrefour Chocolat Noir cu migdale întregi, Chocolat Noir cu coji confiate de portocală, Blanc Noisettes, Chocolat Degustation Extra Noir. Trebuie să mai știți că au fost găsite ciocolate și fără E-uri. Este vorba despre Anidor Intense Noir, Anidor Charme Noir, Lindt Les Grandes Almonds White, Les Grandes Almonds Negro și Les Grandes Hazelnuts.