Care este profilul candidatului în România

Specialiștii site-ului de recrutare BestJobs.ro au realizat, recent, o analiză asupra profilului candidatului care își caută la ora actuală un loc de muncă prin intermediul platformelor online. Astfel, cei mai mulți dintre aceștia sunt femei, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu o facultate la activ și permis de conducere, ce au experiență în domeniul Vânzări.În ultimele șase luni, peste 300.000 de candidați și-au actualizat CV-ul pe site-ul respectiv, majoritatea (aproape 120.000 de candidați) având experiență în domeniul Vânzări, domeniu care de altfel s-a situat în topul celor mai ofertante profesii din 2012. La o analiză în profunzime aflăm că 61% dintre cei care își caută un loc de muncă în Vânzări au terminat facultatea, au vârsta între 25 și 35 de ani (43%) și locuiesc în București (43%). În ceea ce privește împărțirea pe sexe, balanța înclină către femei, în proporție de 56%.Pe locul al doilea se află candidații care își caută un loc de muncă în Finanțe, numărul acestora depășind ușor 70.000 de persoane, la nivel național. Dintre aceștia, 78% au terminat facultatea, în timp ce 36% au și un master la activ. Și în acest caz, cei mai mulți candidați locuiesc în București (49%), în timp ce 49% dintre aceștia vorbesc limba engleză fluent și au carnet de conducere (73%).Locul al treilea este ocupat de candidații care își caută un loc de muncă în domeniul serviciilor (Horeca, înfrumusețare, sport, protecție și pază, etc), în contextul în care numărul acestora depășește 52.000 de persoane. În schimb, proporția este egală între cei care au studii superioare la activ și cei care au studii medii sau încă nu au absolvit facultatea.În același timp, numărul inginerilor care și-au actualizat CV-ul în ultimele șase luni se situează la aproape 50.000 de persoane. Dacă majoritatea celor care vor să se angajeze în Finanțe și Vânzări sunt femei, de această dată proporția candidaților de sex masculin ce doresc să ocupe un post de inginer depășește 70%.Totodată, numărul candidaților care își caută la ora actuală un loc de muncă în domeniul IT/Telecom, primul loc în topul celor mai ofertante domenii la început de 2013, se apropie de 38.000, la nivel național, în timp ce numărul candidaților ce își caută un job în Sănătate nu depășește 13.500 de persoane.In ceea ce priveste oferta de pe piata muncii, numai anul trecut numarul anunturilor cu locuri de munca in vanzari a depasit 25.000, in timp ce segmentul IT/Telecom a inregistrat o crestere cu 131%, la aproape 28.000 de anunturi. Se estimeaza ca si in 2013 numarul posturilor disponibile va echivala nivelul atins in cele 12 luni incheiate in decembrie 2012.