Capcanele Internetului. "Mămicile citesc informaţii eronate. Atenţie, bolile grave vor reveni!"

Capcanele Internetului. "Mămicile citesc informații eronate. Atenție, bolile grave vor reveni!"

Vaccinarea, un subiect controversat care a pus părinții pe jar. E bună, e rea? Cum ar trebui să privim vaccinurile, când suntem bombardați efectiv de tot felul de păreri pro și contra. Medicul Emiliana Costiug afirmă că refuzul vaccinării copiilor va avea efecte dezastruoase pe viitor.Bolile infecțioase grave, precum poliomielita, encefalita rujeoloasă, tetanosul și nu numai, vor reveni! Ne vom confrunta din nou cu epidemiile crunte care au secerat atâtea vieți.Specialistul spune că părinții nu mai au încredere în sistemul medical. Aceas-tă neîncredere duce la luarea unor de-cizii pripite, care ar putea să dăuneze celor mici. Internetul este marele duș-man al vaccinării. Majoritatea informa-țiilor care se găsesc sunt anti-vaccinare și, deși pe Internet nu sunt deovezi clare, care să ateste acest lucru, se pare că părinții acordă mai mult credit mediului online decât medicilor specialiști.„Părinții trebuie să facă echipă cu medicul de familie. Dacă părintele are un medic de familie cu care poate colabora, este asigurată sănătatea copilului. Este vorba de încredere și respect reciproc. Există probleme legate de lipsa de informare corectă, lucru care duce la unele interpretări eronate, vizavi de alegerile pe care le fac părinții, pentru sănătatea copilului. Vaccinarea este «mărul discordiei». Pe de o parte, este informația de pe Internet, care nu este deloc pro-vaccinare, ci este împotrivă, iar pe de altă parte, neîncrederea în sistemul medical și, din păcate, o simțim și noi, medicii, chiar dacă nu ne-o do-rim”, a declarat dr. Emiliana Costiug, vicepreședinte al Asociației Române pentru Educație pediatrică în Medicina de Familie.„Au decedat copii din cauza neglijenței“ În ultimii ani, la noi în țară, au fost cazuri de tetanos care s-au soldat cu moartea copiilor. Nevaccinarea copiilor va duce, peste ani, la declanșarea epide-miilor și, atunci, cu siguranță, părinții vor alege vaccinarea pentru a-și salva copii.Specialiștii recunosc că vaccinarea are și unele efecte secundare, dar infinit mai mici decât beneficiile pe care le aduce. Faptul că un copil nevaccinat nu se îmbolnăvește nu întărește regula că vaccinurile sunt inutile, în contextul în care ceilalți sunt vaccinați, iar el nu are de unde să ia boala. Refuzul vaccinării, în ultimii ani, de când s-a creat această isterie anti-vaccinare, a ajuns la un procent foarte mare. De la 95% cât ar trebui să fie, la unele boli procentul a ajuns și la 70% și continuă să scadă.„Foarte mulți părinți citesc informații eronate pe Internet, dar care le de-termină această frică ce duce la refuzul vaccinării. Sunt deja copii care au de-cedat, din cauza unor boli infecțioase, la noi în țară, de tetanos, de exemplu, deja se văd repercusiunile. Avem imunitatea de grup care, până la un anumit moment, asigură controlul bolilor infecțioase, dar, în momentul în care tot mai mulți părinți refuză vaccinarea, o să avem de-a face cu boli infec-țioase care vor reveni”, adaugă medicul.Nu te vaccinezi, plătești spitalizarea! În cazul în care părintele refuză vaccinarea obligatorie, acesta trebuie să semneze că își asumă responsabilitatea. Potrivit specialistului, în unele țări, în cazul în care un copil nevaccinat se îmbolnă-vește, părintele trebuie să suporte costurile asistenței medicale, deoarece acea boală putea fi prevenită.Scăderea procentului de copii vaccinați, din ultimii ani, a pro-vocat, în 2012, o epidemie de ru-jeolă în toată Europa, iar România a fost prima pe listă, la numărul de cazuri, acesta fiind un efect al refu-zului vaccinului ROR (anti rujeolă - rubeolă - oreion).„De când am intrat în UE, avem nevoie de acordul informat al părintelui, de aceea nu se mai face la școală vaccinarea, iar ca medic de familie am simțit asta, în ultimii ani. Părinții mă sunau, înainte, de la școală și mă întrebau ce să facă. Ei aveau mai multă încredere în medicul de familie decât în cel școlar și cred că, datorită încrederii, s-a luat această decizie de a se vaccina copilul în cabinetul medicului de familie. Recunosc că este mult mai greu să îi mobili-zăm. Cred că o să avem probleme cu acoperirea vaccinării la această grupă de copii, dar încercăm să facem față. Echipa medicului de familie trebuie să fie mai amplă pentru a găsi forță să ducem această luptă”, mai spune dr. Emiliana Costiug.