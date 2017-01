Capcanele cumpărăturilor pe internet. Black Friday s-a mutat la OPC

Cumpărăturile din fața computerului ai început să-i prindă tot mai mult pe români. Oferte, campanii, reduceri sau pur și simplu comoditate, acestea sunt toate motive pentru ca să facem shopping pe internet și să nu mai luăm la pas galeriile comerciale, hipermarketurile sau buticurile.Atenție, însă, atunci când facem cumpărături online, riscăm să luăm țepe pe bani mulți. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor primește, lunar, sute de reclamații de la clienți care fie au plătit și li s-a livrat un produs neconform, fie nu li s-a onorat deloc comanda sau au plătit ceva și au primit cu totul altceva. Numai în ultima lună au fost înregistrate peste 300 de sesizări. Majoritatea au făcut referire la campania Black Friday, când clienții au fost tentați cu prețuri foarte mici, dar au fost lăsați cu ochii în soare.Au fost însă și clienți care s-au arătat plăcut surprinși și care au primit chiar și produsele comandate la prețuri derizorii, dintr-o eroare informatică. Cu toate că multă lume a fost sceptică de faptul că magazinul căruia i-a jucat farse soft-ul și, timp de o oră, a vândut telefoane deștepte la un leu și televizoare la patru lei, își va onora comenzile, se pare că fericiții care au apucat să comande au primit ceea ce au dorit.Țepe pe bani mulțiAu fost însă și numeroase țepe. „Am comandat un monitor pentru computer, pe un site din țara noastră. Prețul era foarte bun, dar nu se preciza că ar fi vreo problemă cu el, că este resigilat sau altceva. Când a sosit coletul, l-am desfăcut de față cu curierul. Monitorul era spart în colțul din dreapta sus. Având în vedere cât de rău era lovit, ar fi trebuit ca și coletul să prezinte urme de șoc. Însă era intact, ceea ce demonstrează că monitorul a fost pus și ambalat în halul în care era. Am sunat la firma de unde îl comandasem timp de două ore într-una. Nu a răspuns nimeni. La un moment dat, am reușit să găsesc pe cineva, dar mi-a spus că din punctul lor de vedere monitorul nu avea nimic atunci când a plecat din magazin, deci, nu îl pot lua înapoi și nici nu îmi pot da banii. Atunci am făcut reclamație la OPC. Aștept să văd ce răspuns voi primi”, ne-a povestit Alina Sârbu, din Constanța.Ce trebuie să știțiDe altfel, ANPC a primit, de la începutul anului 2014 până în prezent, 3.168 reclamații, iar sancțiunile aplicate au fost în valoare de 476.500 de lei. Cele mai reclamate aspecte au fost comporta-mentul incorect în relația cu consumatorii, depășirea termenului de remediere sau a termenului de livrare. De asemenea, cum-părătorii au reclamat că afișarea incorectă a prețurilor, calitatea necorespunzătoare a produselor achiziționate, lipsa instruc-țiunilor de utilizare, produse defecte în garanției, refuzul restituirii contravalorii în cazul returnării produselor la furnizor, neonorarea comenzilor sau livrarea unor produse diferite de cele comandate.„Consumatorii trebuie să fie foarte atenți să primească, conform obligațiilor pe care le au comercianții, informații despre principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor, modalitățile de plată, livrare, executare, procedura de soluționare a reclamațiilor și existența unei garanții legale”, a explicat pre-ședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca.