Capcanele Constanţei: „Nu ne pot chinui o viaţă întreagă cu mizeria sub nas“

Capcanele Constanței: „Nu ne pot chinui o viață întreagă cu mizeria sub nas“

Criza a lovit din plin în proiectele imobiliare, multe dintre acestea fiind abandonate din lipsă de bani. Este deja de notorietate și cazul unei clădiri de S+P+10, din buricul Constanței, proiect înghețat, din 2008, la nivelul fundației, care, în timp, a devenitun focar de infecție și o capcană pentru trecători.Se știe că în perioada de boom imobiliar, afacerile cu apartamente, birouri, centre co-merciale erau în vogă. Apoi, a venit criza, proiectele nu s-au putut finaliza și mulți investitori au fost nevoiți să renunțe la ele, încercând să le vândă. Demers, din păcate, fără succes, cel puțin dacă e să ne referim la proiectul dema-rat în urmă cu cinci ani, pe un teren ultracentral de 700 mp, situat pe b-dul Mamaia, din Constanța. Așadar, în 2008, s-a turnat fundația, după care lucrările au fost stopate, iar fundația a devenit o groapă imensă și fetidă, unde se colectează apa din precipitații și tot felul de gunoaie aruncate cu generozitate de oameni care nu dau doi bani pe mediul în care trăiesc.„Ascunzătoare pentru minorii fumători“În plus, locuitorii din zonă, cei care au afaceri în acest perimetru sau simplii trecători atrag atenția autorităților locale că, mai nou, acest loc a devenit nu doar o capcană pentru trecători, din cauză că gardul a fost distrus pe multe porțiuni, ci și, lucru mult mai grav, o ascunzătoare pentru minorii fumători, care, de când a dat frigul, se refugiază aici, ca să fumeze pe ascuns: „Au deja la dispoziție o scară, să coboare. Măcar să ia scara aia de acolo! Putem înțelege că nu se poate vinde, dar la cât costă proiectul ăsta, poate să rămână nevândut o sută de ani de-acum încolo. E cazul ca Garda de Mediu, Poliția, să ne scape de capcana și pacostea asta, acceptăm o pilă și de la Moș Crăciun!” (Ioana Suciu).„Panoramă jalnică, trotuar inaccesibil!“„E ditamai centrul Constanței, cum e posibil ca blocul să fie abandonat de atâția ani? Cine ia atitudine și de ce îi lasă, dacă nu au bani, să se apuce de așa ceva? Am reclamat și la Mediu… Singura noastră speranță ne-a rămas Cuget Liber, vă rugăm să scrieți până dispare panorama asta jalnică!” (Maria Ghere).„Dacă merge așa, cumpăr și eu vreo zece locuri în Constanța, pun de o fundație la fiecare și le las așa! N-or avea bani, dar nici nu ne pot chinui o viață întreagă cu mizeria sub nas. Să astupe fundația până la nivelul solului, ca să nu mai tenteze pe nimeni să arunce acolo atâta mizerie! Plus că au blocat și trotuarul, chipurile, l-au închiriat!” (D. Marian).„Dacă tot e un proiect megalomanic și nimeni nu-l cumpără, de atâția ani, investitorii ar trebui să astupe groapa aia infectă, ca să nu mai arunce toți needucații toate gunoaiele! Plus că ne-au blocat și trotuarul, iar fundația e o mare capcană pentru trecători. Larisa Krasnea”.„Vara, apa adunată e plină de broaște și mizerie și pute de-ți mută nasul, ca să nu mai zic de priveliștea pe care o avem de la etaj. Iarna, când sunt temperaturi pe minus, apa îngheață, dar pericolul rămâne. Plus că trotuarul e blocat, ești obligat să te strecori printre mașini, să te freci de toate sârmele alea. Am înțeles, un an, doi, dar lucrarea e oprită din 2008 și poate să rămână așa mult și bine! Mai nou, o grămadă de puști se ascund aici și pipează. Parcă e prea mult!” - ni s-a plâns una dintre locuitoarele a cărei locuință „are vedere la infecta cloacă”.„Nu vrem să provocăm neplăceri!“Am sunat la numărul de telefon înscris pe panou, iar persoana care ne-a răspuns ne-a confirmat că obiectivul respectiv se vinde cu tot cu proiect, cu circa 900.000 de euro, față de 1.400.000 euro, cât a fost prețul în vară: „Chiar și așa, până acum, tot nu s-a vândut. Noi suntem în București, nu am știut despre aceste lucruri. Am mai curățat cu o vidanjă, s-a refăcut gardul… Îi asigurăm pe oamenii din zonă că nu ne dorim să le provocăm neplăceri. Din păcate, este un proiect stopat, ca multe alte construcții din țara asta, tot ce știu e că momentan se preconizează vânzarea. O să vorbim și cu șefii, care sunt în Grecia, și cu persoana de legătură din Constanța, să rezolve neajunsurile de care se plâng oamenii”.Având în vedere că, în atâția ani, nu s-a reușit vânzarea proiectului, oamenii cred că singura soluție pentru eliminarea acestei capcane este astuparea gropii.