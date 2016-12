Caniculă la Constanţa. Se spală şoselele şi puncte de prim ajutor în parcuri

1

Titlul gresit ???

Titlul articolului este gresit , putem spune cel mult ca se ,,stropeste sau uda " bulevardele din Constanta , dar sa se spele , cred ca este o gluma proasta. Personal am intalnit o masina la semaforul de la Casa De Cultura , nici macar nu au inchis sistemul de udare cat au stat la semafor , lasand in urma o balta mare . Nu are sens sa discutam de peria rotativa ce trebuia sa curete asfaltul pentru ca nu exista pe acea masina .