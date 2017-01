Când vor scăpa de la pieire clădirile istorice ale Constanţei

3

inconstienta si incompete

articolul ne aduce nin nou aminte de dezastrul peninsulei si de imbecilitatea celor ce"conduc" un oras dublu milenar. orasul unde venea in vacanta protipendada romaniei, peninsula unde se plimbau marii intelectuali, scriitori ,artisti, a devenit o hazna puturoasa plina de prostituate, golani si carciumi de doi lei. dna perhaita mentioneaza si "casa cu lei" .poate intr-un alt articol il intrebati pe acest comanescu, se pare cel mai bogat constantean, daca are habar de cea mai marunta notiune de patrimoniu? genul acesta de personaje ar trebui sa se limiteze la niste ferme de porci. primaria ne informeaza regulat ca se vor lua masuri. ce masuri de reconditionare sa iei cand 50% din imobile nu mai pot fi decat demolate?cum sa avem incredere in logoreea cacofonica a edililor cand cazinoul ,proprietatea orasului, a devenit wc public si adapost pt potumbei? sper sa va duce-ti impreuna cu ponta de unde ati venit. adica in mahalalele de bastina samd.