Când vor fi salvate clădirile istorice ale Constanţei? Primăria nu vrea să le cumpere

Soc si groaza.Iarna nu-i ca vara

Primul om din lume care a descoperit ca iarna nu-i ca vara,a fost Basescu.Primul politruc care a descoperit potentialul turistic al Constantei a fost pedelistul Banias.Prin anul 2009,la un pahar cu vin,ca intre frati,Bianias i-a soptit lui Mazare ca orasul poate sa traiasca din turism.Banias era ametit.Mazare nici nu l-a bagat in seama si el era cherchelit.Dovada ca a doua zi i s-a pus pata pe Cazinou. Alba Iulia traieste din turism,Brasovul la fel,Clujul la fel.Alba Iulia are cladiri mai vechi cu cel putin 200 de ani fata de cladirile vechi ale Constantei.Toate sunt renovate.Ei cum au gasit solutii ? Deh....la Constanta,iarna nu-i ca vara.Fagadau a ramas socat cand a aflat ca proprietarii cladirilor nu au bani.Si doamna Merla a fost soacata cand a aflat ca zidurile cetatii le restaureaza numai arheologii.Nu i-a dat nici prin cap sa le dea o suma de bani.Asa e ,istoria ne surprinde.Basescu avea dreptate cand a spus ca iarna nu-i ca vara.Ne bucuram in schimb ca au gasit bani pentru fasole si carnati.Mandru ca sunt pesedist.