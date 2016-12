Când vor fi reabilitate trotuarele din Constanţa

10

Trotuare

cred ca toate femeile din lume iubesc pantofii ,eu calc cu grija ca si cind am margele in picioare or de gropi or de mizerie de ciini,or de sticle sparte care usor distrug talpa si pinza fina de pantof nu M-AI SPUN DE SCRINTIRE DE PICIOARE ESTE rau PE CINE SA ACUZI CA MASINILE STAU PE TROTUARE ,,AVEM NEVOIE DE LEGI CONTRA MASINILOR CINE ARE GARAGE BINE CINE NU SA NUM_AI VINA CU MASINA IN ORAS>Domnule MAZARE VREM LEGI CA ALTFEL ROMANII NU INTELEG DATII CITEVA EXEMPLE CA ACEA A LUI COPOS CARE ARE HOTEL EUROPA CUMPARAT PE BANI DIN PRAJITURI ASA .