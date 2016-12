Când vor fi amenajate pistele pentru biciclişti

1

Hai sa pedalam in vis!

Ideea, pe hartie, nu e rea. Dar unde sa amenajezi asa ceva intr-un oras atat de ticsit? Pista pt bicicleta e, in esenta, un loc in care nimeni sa nu te deranjeze atunci cand pedalezi. Dar la noi nu se poate aplica. Ce s-a facut in Mamaia e un rahat. Doar s-au cheltuit niste bani aiurea, pt ca tot timpul vor aparea oameni care sa-ti taie calea venind s-au ducandu-se la plaja, tot timpul exista riscul sa-ti sara in fata un copil. Si atunci? Inseamna ca a fost facuta degeaba. E buna doar in extrasezon cand aproape nu mai e nimeni prin zona. Lasati-o balta mai baieti. Ideea a esuat lamentabil si in Bucuresti. E doar un mod de a mai sifona bani publici. Mai bine strangeti bani si construiti pasaje rutiere sub/supraterane.