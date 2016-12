Când vor fi amenajate drumurile de acces către plajele din Constanţa

2

Dragi constanteni

sunteti niste pomanagii, vreti totul mura'n gura fara nicio cheltuiala. Luati autobuzul si mergeti in Mamaia, luati sezlonguri, cheltuiti si voi pt turism. Daca stati intr-u oras turistic, nu inseamna ca trebuie sa va distrati. Noi suntem in concediu si platim o gramada de bani. Luati-va concediu in noiembrie, duceti-va in alte localitati. Nu are lumea loc in weekend din cauza voastra si aveti pretentii absurde. Faceti voluntariat, iesiti seara sa curatati plajele, e suficient pt voi. Nu bagati acum abureala cu impozitele, ca si noi platim in orasele noastre.