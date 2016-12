Când va scăpa Constanţa de maidanezi. 4.000 de câini, eutanasiaţi anul trecut

5

Lege pesedista

Rasfoind toata presa locala,te intrebi daca nu cumva asociatiile de protectie a animalelor nu si-au infiltrat agenti sub acoperire in redactiile ziarelor.In primul rand legea este facuta de niste parlamentari smecherasi si intentionat are formulari neclare.De fapt,noua lege autorizeaza inmultirea cainilor in orase.Este ca si cum un maidaneaz cu cotet "autorizat" latra si caca numai la scara unde stapanul lui a obtinut semnatura de la vecin.Acordul vecinilor.....Care vecini ? Cati vecini are un caine,mai natarailor ? Aiurea,nu exista niciun acord.Cotetele s-au inmultit,crescatorii de maidanezi au prins curaj dupa noua lege.Se constata o presiune psihica facuta asupra cetatenilor de actualul primar,de agentii sub acoperire,de ONG-uri.Populatia este inspaimantata si amenintata cu procese in justitie.Se publica hotarari judecatoresti,masinile politiei animalelor(foste) au primit insemnele politiei statului roman,sunt publicate imagini cu animale chinuite.Articolele din ziare au titluri de genul "Cazul..(cutare)...declanseaza anchete de proportii".Dar nicio vorbulita despre sanatatea cetatenilor,despre rahatii din iarba,purici,capuse,hamaiala,muscaturi,etc.Detinatorii de caini sunt mai galagiosi si mai agresivi decat animalele lor.Au liber de la PSD.Pana si articolul de fata este comandat de primarie/ONG-uri cu scopul de a incuraja raspandirea animalelor pe spatiul public.Articolul are un titlu care atrage atentia si se termina "apoteotic":Veniți aici, vedeți,alegeți un câine..." Veniti de luati un caine ! Stiu,sunt un analfabet,o bestie,un criminal,ca sa va scutesc de comentarii.