Când va scăpa Constanţa de câinii maidanezi: "Eutanasiem jumătate din ei"

"O zeama de cuvinte" Letopiset scris de Cristina Itoafa

Subiectul a revenit in actualitate pentru ca Mazare a intrat in luna de miere sau luna alegerilor.Primaria a platit un comunicat de presa,un fel de letopiset de presa.In unele orase medievale,un paznic de noapte avea obligatia sa strige in toiul noptii:"este liniste si pacee...este miezul noptii".In orasul medieval contemporan, un angajat al primariei striga ceva asemanataor:"Suntem in campanie electorala... este miezul noptii si nu a latrat niciun caine....dormiti in pace...".Cand s-au marit impozitele,Mazare a spus ca el nu este de acord cu majorarile dar nu are ce face,ASA SPUNE LEGEA(bineinteles).Unde-i lege nu-i tocmeala.Apoi s-a grabit sa-l multumeasca pe Victor Ponta cu o majorare ca la carte.I-a dat un trandafir. Sa va intre bine in cap.LA CONSTANTA SE RESPECTA LEGEA !(a spus Mazare) Se respecta legea numai cand trebuie sa-ti platesti obligatiile fiscale. In schimb,legea cainilor fara stapan nu e lege.E lege si nu prea e lege.Doamna Cristina Itoafa trebuia sa lamureasca urmatoarele:cati maidanezi sunt pe strada(nu stie),ce fonduri sunt prevazute pentru aplicarea legii(informatie clasificata),cate animale sunt in biobaza(secret),cati maidanezi au fost culesi de pe strada in ultimul an(nu stie),cati au fost eutanasiati(mi-e rusine sa spun),cati au fost adoptati(balamuc),cati au fost sterilizati(n-avem bani),cate amenzi a dat primaria pentru nerespectarea legii(fara amenzi),si in final cand va dispare ultimul caine de pe spatiul public(nu se stie).Nu stie nimic.Legea retrocedarilor este croita in asa fel incat sa nu se mai termine niciodata acest proces.La anul si la mai multe retrocedari ! Cand partidul aflat la guvernare are nevoie de bani,mai face o retrocedare intre blocuri.Legea cainilor fara stapan sau Legea Eutanasierii Banului Public,este croita la fel."Cainii maidanezi nu sunt ai mei si nici ai vostri,cainii maidanezi sunt ai urmasilor urmasilor vostri.In vecii vecilor....Amin ! Sa ne traiesti Maria Ta !