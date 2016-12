Când va scăpa Constanţa de câinii maidanezi?

3

O tara libera este tara cu multe reclamatii

In Romania,o tara libera,s-a incetatanit un principiu fundamental al democratiei,conform caruia libertatea mea se termina acolo unde unde incep dracii altuia.Adica,in momentul cand cel de langa tine este gata sa se sinucida de disperare sau neputinta,inseamna ca libertatea ta s-a terminat.Nu trebuie sa mai intinzi coarda.Sa dam cateva exemple.1)-Omul are voie sa construiasca ce vrea in curtea lui.In momentul cand te-a reclamat vecinul,inseama ca trebuie sa te opresti.Din cauza asta noi ne-am organizat pe sectoare.Vecinul de la 4 sta cu ochii pe geam ca sa pazeasca excavatorul,cel de la parter pazeste PUZ-urile lui Fagadau,eu pazesc usa Cremenalului.Avem ocupatie.2)-In fiecare noapte pe strada mea au loc curse cu masini tunate(liniute, Parc Gara,Bdl.1 Mai).Politia nu vede.Daca nu i-a reclamat cineva, inseamna ca mi s-a parut.3)-Vecinul isi bate nevasta in fiecare zi.Are voie ca este in casa lui.Daca nu l-au reclamat vecinii inseamna ca nu o bate.Mi s-a parut.4)-In ultimii 5 ani am inregistrat 4 tentative de spargere a locuintei mele.Daca eu nu am reclamat la polititie,inseamna ca numarul de spargeri este din ce in ce mai mic in evidentele politiei.5)-Un vecin a montat o cusca de caine la cativa metri de geamul meu.Fara acordul asociatiei de proprietari a infiat un caine maidanez.Parfum de cacat,galagie,hamaiala zi si noapte.Daca eu nu l-am reclamat la Primarie inseamna ca masurile luate de noul primar sunt corecte.6)-Nu faci 10 pasi pe strada fara sa calci intr-un cacat.Daca am reclamat la Politia comunitara,inseamna ca am ciuda pe iubitorii de caini.Sunt un criminal,sunt o ghioaga,un reclamagiu.7)-Trotuarele sunt ocupate de masini parcate aiurea.Pe carosabil nu poti sa arunci un ac.Cand politia m-a prins pe carosabil m-a amendat imediat.Daca eu nu am contestat amenda,inseamna ca politia si-a facut datoria.Domnilor,cand aveti de gand sa ma respectati si voi pe mine ?