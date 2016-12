Când va renaşte centrul Constanţei? Strada Ştefan cel Mare zace în mizerie şi indiferenţă

6

niciodata ! nu-si mai revine in vecii vecilor. O spun cu parere de rau ca mare parte din copilarie in zona aceea mi-am petrecut-o. Unu la mana, cum spune zoro, tiganii au reusit sa murdaresaca nestingheriti tot si sa puna stapanire pe zona. Doi, modul de viata s-a schimbat, modul in care oamenii se deplaseaza si consuma, ori constructiile de tip mall sunt mult mai bine adaptate acestui nou mod de viata. Trei si nu ultimul e vorba de managementul ingrozitor al magazinului tomis, care a reusit sa tina cladirea partial inchisa in majoritatea anilor 90 cand nu avea concurenta si ar fi putut sa profite. Restul spatiilor comerciale de pe stefan cel mare sunt detinute de alti minoritati machedoni sau tigani care in afara de politica de a jupui cu chirii uriase nu au inteles nimic din comert, neinvestind niciun leu in spatiile respective. Primaria de asemenea n-a facut nimic pentru a ajuta zona sa evolueze si asa am ajuns in situatia de azi cu o strada stefan cel mare care arata ca dupa un bombardament atomic.