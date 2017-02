Când va fi gata programul "Primul Salariu"

1

Porcarie

Ce opreste un angajator sa concedieze angajatii actuali (exemplu cei care au rate si familii) si sa angajeze numai tineri pentru reducere de 50% Peste tot iti cer diploma de facultate la angajare de la banci pana la magazine de haine BCR, BRD, H&M, Zara etc. Ii dam afara pe cei cu varste de 25/30/35/40 ani ca sa angajam numai pe cei cu varste de 21-22 de ani Cum rezolvam problema somerilor tineri...creand someri mai in varsta ? Si de unde naiba bani pe reducere de 50% caci guvernul aduna banii tot de la noi astia care muncim si suntem mai in varsta....care e LOGICA ?!?