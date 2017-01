Când va fi gata Podul IPMC

3

Ma tampitule !

Ma tampitule, se vede pa ( nu "pe") tine ca suferi de pmpita, basescism agaravant si si prostie cronica. Problema podului se pune de vreo 20 de ani timp in care s-a plimbat de ministerul transporturilor( cu M mic), la consiliul judetean, primarie si acum iar la minister. Mazare a vrut sa-l repare de vre-o 2 ori dar, tebuia sa aiba podul in proprietate sau administrare, lucru pe care n-a vrut sa-l accepte misterul, altfel il lua DNA ptr deturnare de fonduri. Asa ca, in prostia ta , ar fi bine sa-ti tii gura sau daca nu poti sa ti-o umpli cu f....le.

Răspuns la: iar mintiti?

Adăugat de : admirator, 9 iulie 2014

podul de la IPMC a fost al municipiului si Mazare nu a vrut sa-l repare din banii orasului. S-a luat la cearta cu Guvernul Boc, sa il repare ei, desi...