Când şi cine are dreptul la pensia de urmaş

Când și cine are dreptul la pensia de urmaș

Pensia de urmaș este un sprijin financiar acordat de stat persoanelor care pierd un membru al familiei. Este vorba despre soț sau soție al căror partener încetează din viață și copiii - urmașii decedatului.Ajutorul bănesc este dat prin Casa Județeană de Pensii, dar numai în baza unei solicitări scrise și după ce prezentați toate documentele necesare. Conform legii, au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Copiii pot primi pensie de urmaș până la vârsta de 26 de ani, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată.În schimb, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin zece ani.„Pentru soțul supraviețuitor, dacă, de exemplu, jumătate din pensia pe care o avea soțul decedat este mai mare decât pensia proprie, se acordă cea mai avantajoasă din cele două. Pentru persoana decedată care nu era ieșită la pensie, se calculează pensia ca și când ar fi fost la limită de vârstă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Kristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța.În ce privește copiii urmași, pentru ei pensia are cuantumuri diferite. Astfel, pentru un singur urmaș se acordă 50 la sută din pensie, pentru doi urmași se dă 75 la sută, iar pentru trei sau mai mulți urmași se dă sută la sută.„Din pensia care i s-ar fi cuvenit decedatului se calculează procentele respective. Dacă, de exemplu, este vorba despre o pensie calculată de 350 de lei, pentru un urmaș s-ar acorda jumătate din sumă, ceea ce înseamnă 175 de lei, însă legea prevede ca pensia minimă de urmaș să fie de 350 de lei. La fel se va proceda și pentru doi urmași sau trei urmași”, a mai explicat reprezentantul Casei de Pensii.Ce documente vă trebuiePentru a primi pensia de urmaș, trebuie să completați o cerere tip, pe care o primiți de la Casa de Pensii sau o puteți descărcat de pe site-ul instituției. La aceasta atașați certificatul de deces (în original și copie), cauza decesului pentru susținătorul decedat care nu are calitatea de pensionar, adeverința de studii pentru urmașii copii peste vârsta de 16 ani, actul de identitate al solicitantului, carnetul de muncă (în original și copie), livretul militar (original și copie), actele de stare civilă ale solicitantului și ale urmașilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul și talonul de pensie al decedatului.Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susținătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condițiilor.A crescut ajutorul de decesRudele persoanei decedate beneficiază și de ajutorul de deces. Acesta este de 2.298 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului sau 1.149 de lei în cazul decesului unui membru al familiei al asiguratului sau pensionarului.