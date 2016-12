Când se vor termina lucrările la reţelele de apă din Constanţa

Când se vor termina lucrările la rețelele de apă din Constanța

r Orașul este plin de tranșee, gropi și mormane de pământ r Reprezentanții RAJA spun că este un disconfort necesar, dar se va încheia în curândCu toții am observat tranșeele, gropile și mormanele de pământ de pe străzile și bulevardele Constanței. Se lucrează pe toate fronturile, se sapă, se astupă, cu efective nu-meroase de muncitori, pentru ca intervențiile pe trotuare și pe carosabil să fie cât mai scurte. Se înlocuiesc rețelele vechi de alimentare cu apă și canalizare și se modernizează sistemul.Lucrările sunt realizate de RAJA prin diferiți subcontractori și sunt finanțate din fonduri europene. În prezent, în municipiul Constanța sunt în derulare trei mari proiecte de reabilitare, modernizare și înlocuire a rețelelor vechi de alimentare cu apă și canalizare. Este vorba despre lucrările din Peninsulă, magistralele din centrul municipiului și extinderea rețelei de apă și canalizare din zona Baba Novac - Tulcei.Conducte vechi de peste 60 de ani„Din cei 706 kilometri de con-ducte de alimentare cu apă din Constanța, 210 kilometri sunt mai vechi de 60 de ani, iar 56 la sută din țevi au între 40 și 60 de ani. De asemenea, din cei 630 de km de canalizare, aproximativ 200 de kilometri sunt mai vechi de 70 de ani. În zona peninsulară, de exemplu, aveam conducte vechi de peste 90 de ani. Până în prezent, am reușit să înlocuim abia 7 la sută din aceste rețele foarte bătrâne. Noi ne-am propus să le schimbăm, în primă fază, măcar pe cele mai vechi, adică aproximativ 26 la sută. Toate aceste lucrări se vor face cu un efort și cu disconfort. Avem foarte multe reclamații de la constănțeni că trebuie să desfundăm străzile, să oprim apa, dar nu avem încotro, trebuie să facem aceste cuplări și decuplări. Estimăm ca până la sfârșitul anului să mai oprim apa doar de două ori în Constanța, iar în zona peninsulară de maximum patru ori. Noi ne cerem scuze, noi vindem apă, nici nouă nu ne convine să facem aceste întreruperi, dar o facem numai în interesul cetățeanului. Înainte de aceste lucrări, aveam aproximativ 10 avarii pe zi. Numai după ce am înlocuit 7 la sută din conducte, deja s-a înjumătățit numărul avariilor. Și când vom termina, vor fi și mai puține. Creăm acest disconfort, cu săpături, pământ, noroi, dar este necesar și nu va mai dura mult”, a explicat directorul adjunct al RAJA, Aurel Presură.Potrivit acestuia, în prezent, mai sunt de făcut lucrări în Peninsulă, pe zece străzi, în centru, pe trei străzi, iar pentru înlocuirea unor magistrale se lucrează pe străzile I.G. Duca, Nicolae Filimon, Indus-trială, bulevardul Alexandru Lăpuș-neanu, Celulozei și Cumpenei.„Mai avem de lucru. Sarcina principală este a constructorilor, dar nici noi nu stăm cu mâinile în sân, urmărim stadiul lucrărilor și facem demersuri pentru finalizarea lor corectă și în timp. Până la sfârșitul anului, trebuie să se închidă toate aceste șantiere”, a adăugat șeful RAJA.Întârzieri cauzate de subcontractoriDeocamdată, lucrările sunt în grafic, singurele probleme care au apărut fiind din cauza unor firme subcontractoare care au intrat în insolvență. Lucrările au fost preluate rapid de alți subcontractori și nu au fost întârzieri importante.În prezent, investițiile derulate de RAJA prin Programul Operațional Sectorial de Mediu se ridică la peste 320 de milioane de euro, din care RAJA asigură o cofi-nanțare de aproximativ 88,5 milioane de euro. Dacă la nivel național absorbția fondurilor europene pe programele din POS Mediu este în medie de 21 la sută, la nivel SC RAJA SA absorbția pe programele aflate în derulare este de aproape 50 la sută.