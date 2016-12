Când se va putea circula în Constanţa cu bicicleta? "Pentru prima oară, vom avea transport ecologic"

Când se va putea circula în Constanța cu bicicleta? "Pentru prima oară, vom avea transport ecologic"

Chiar înainte de deschiderea sezonului estival și sosirea turiștilor, Constanța s-ar putea umple de biciclete destinate vizitării zonei pe două roți. Primăria Constanța anunță că va continua demersurile pentru finalizarea proiectului „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta- Balcick Cross border region by bike”. Deși întârziat foarte mult, proiectul se pare că este, totuși, pe ultima sută de metri și se va finaliza până la 1 iunie 2016.După ce în urmă cu o lună de zile, „Cuget Liber” a sesizat faptul că în punctul de închiriere de biciclete de la Dacia - Trei ceasuri rele au fost montate băncuțe, în cursul zilei de ieri, am primit și răspunsul de la Primăria Constanța, solicitat pe data de 10 februarie 2016. Așa am aflat că băncuțele au fost montate din greșeală în locul respectiv.„Conform adresei nr. R28537/04.03.2016, din partea Direcției Servicii Publice, băncile de odihnă din zona Dacia - Trei ceasuri rele au fost montate în zona în care vor fi staționate bicicletele, deoarece acea zonă este cea în care, de-a lungul anilor, a fost amenajat un loc de recreere pentru cetățenii municipiului Constanța, loc dotat și cu bănci de recreere. Astfel, cei responsabili cu montarea băncilor în municipiu au procedat conform uzanțelor anilor anteriori. În urma sesizării Direcției de Programe și Dezvoltare, băncile au fost demontate”, ne-a explicat, în răspunsul oficial transmis redacției, Luiza Bucur, reprezentantul Primăriei Constanța.Transport ecologic… parțialPotrivit acesteia, lucrările la punctele de închiriere se vor termina la 31 mai 2016. Bicicletele sunt achiziționate și depozitate. Ele vor fi instalate în stațiile de biciclete la finalul implementării proiectului.În ce privește cheltuielile suplimentare care ar trebui suportate de Primăria Constanța din cauza întârzierii proiectului, nu există informații încă. „Nu putem estima la acest moment nici existența unor cheltuieli și nici valoarea acestora. Detalii cu privire la execuția bugetară a proiectului se vor stabili la finalizarea proiectului și vor fi comunicate publicului în cadrul evenimentului final al proiectului”, a precizat Luiza Bucur.Aceasta a mai spus că „modificarea datei de finalizare a acestui proiect a fost datorată procesului lung de identificare a locațiilor în care vor fi amplasate stațiile de biciclete”. „Având în vedere că municipalitatea gândește pentru prima dată un transport ecologic, adevărat - parțial, s-au impus multiple verificări, urmate de obținerea de avize de la diverse instituții și a acordului Autorității de Management ca și condiție finală care să ne permită construirea spațiilor pe acele locații. Pe lângă aceste demersuri au intervenit soluțiile propuse prin avizele tehnice de racordare ENEL. Acestea au general necesitatea revizuirii proiectului tehnic și o altă prelungire de termene”, se mai arată în adresa transmisă redacției „Cuget Liber”.Proiect de peste un milion euroProiectul Black Sea Bike este finanțat din fonduri europene, investiția calculată inițial ridicându-se la suma de 1.270.000 euro. La aceasta se mai adaugă contribuția Primăriei Constanța, care nu ar fi trebuit să depășească suma de 25.700 euro.În total, în 24 de stații din Constanța și Mamaia, vor fi aduse 390 de biciclete, care vor putea fi închiriate gratuit, cu ajutorul unui card de utilizator, obținut pe baza cărții de identitate. Prima stație este lângă Biserica Greacă, a doua este pe strada Remus Opreanu, vizavi de Comandamen-tul Marinei, a treia în zona Poarta 1, la scările de la Termele Romane, apoi la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, în fața Mozaicului, lângă Parcul Arheologic, la Sala Sporturilor, la intrare în parc, pe bulevardul Mamaia, în zona Capitol, în zona parcului din To-mis II - Victoria, în zona Dacia, la cele trei ceasuri, la City Park, la intrare în Parcul Tăbăcărie, în dreptul stației Suceava, la intersecția străzilor Cișmelei și Dispensarului, la zona de acces spre Campus, la intrare în Satul de Vacanță, la Păpădie, în zona Hotelului Perla, în zona Hotelurilor Meridian și Doina, în zona Hotelului Ovidiu, în zona Castel, în zona Iaki, pe varianta A - în parcarea cu panouri solare, în zona Hotelului Central, în zona Hotelului Dorna și pe bulevardul Mamaia, la Pescărie, și la Delfinariu.