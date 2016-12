Când ne putem pensiona anticipat

3

Pensie anticipata

Romania este tara in care legea este pentru proști. Exemplu: legea 19/2000, legea pensiilor, a fost data la o parte chiar de Ministerul Muncii prin ministrul de atunci Marian Sarbu cu Ordin de Ministru 340/2001 (norme metodologice de aplicare a legii). Desi au urmat si alti ministrii: Nelu Botis, Mariana Campeanu, Seitan, si acestia "au pus botul" la prostia lui Sarbu. Pe scurt, a impus Caselor de Pensii sa nu respecte Legea 19, prin scurtarea perioadei de aplicare a legii cu 5 ani, 2010 in loc de 2015. Eu am fost un PROST si prin nerespectarea legii am fost prejudiciat cu 40.000 roni. Si inca mai sunt,pntru ca RIL 4 din 2011 al ICCJ s-a emis dupa suspendarea legii in 1 iunie 2010, ca-n filmele cu prosti!.