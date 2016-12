Când începe construcţia Şoselei de coastă

2

Nu va fi nici o sosea de coasta, sunt visele unui fanfaron votat de milogii si pomanagii Constantei. Mai vorbim pe la vara... Singurul lucru de care-i pasa lui Mazare este sa-si conserve baza de votanti. http://www.alegeri.tv/alegeri-locale-2012/constanta http://www.telegrafonline.ro/1343077200/articol/search/206752/49000_de_persoane_beneficiaza_de_pachete_cu_alimente.html Pe scurt : - Mazare a primit in vara aprox 88.000 de voturi - In orasul Constanta sunt 49.000 de beneficiari de ajutoare sociale. Intrucat sunt mai disciplinati decat restul populatiei si de teama sa nu-si piarda privilegiile au mers la vot in numar mai mare decat restul populatiei - cel putin 80% adica cca 40.000 votanti garantati. - La acestia se adauga cel putin 50% rudele lor de gr.I (sot/ sotie, copii) care din aceleasi motive il voteaza pe Mazare adica inca 20.000 votanti - Putem accepta ca din totalul de 130.000 persoane care s-au prezentat la vot un procent rezonabil de 15-20% ( max 26.000 persoane) l-au votat sincer pe Mazare, convinsi ca face lucruri bune. Adunam : 40.000 + 20.000 + 26.000 = 86.000 votanti Sigur, cifrele de mai sus suporta comentarii, dar in mare cred ca ne arata cum reuseste Mazare sa ajunga primar ani la rand, sfidand opinia publica, fara sa-i pese cu adevarat de ceea ce face. De aceea nu are interes sa creeze locuri de munca si sa dezvolte industria. Ar disparea asistatii, votantii lui fideli. Daca si restul constantenilor ar fi iesit in numar mare la vot, Mazare n-ar mai fi fost asa sigur reales primar.