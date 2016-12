Când dă RADET drumul la căldură în Constanţa

9

Radet-ul cel hulpav

M-am debransat de unul singur...nu am contract direct cu ei si am acceptul asociatiei de proprietari deci pot sa-mi returneze birul incasat pe nedrept in valoare de 160 de lei! Daca nu se astampara lipitorile cu agentul termic vor aveasurpriza neplacuta de a fi chemate nominal in instanta pentru santaj,abuz,furt si pe legea monopolului ca sa se sature odata pentru totdeauna! Cat despre C.R. din articol...o singura intrebare am la adresa persoanei: de ce nu v-ati izolat la exterior apartamentul? La o izolatie de 10 cm si cu geam deschis la balcon si baie,apartament amplasat pe colt de bloc,cu geamuri termopan am 23,5-24 de grade celsius in timpul zilei iar noaptea, inchizand geamul de la balcon , temperatura ramane constanta in jurul valorii de 23-23,5 grade! Asa ca de acum Radet va incasa de la mine un mare zero si ala barat avand in vedere ca scara blocului nu are calorifere!