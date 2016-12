Campanie pentru o Românie mai curată

O campanie națională de curățare a României va fi derulată, sâmbătă, 24 septembrie, deEchipa „Let′ s Do It, România!” va desfășura, sâmbătă, 24 septembrie, campania națională de curățare a României. Intenția voluntarilor este de a avea o țară mai curată. „Ce-ar fi să schimbăm foaia? Ce-ar fi să notăm în calendar o dată importantă pentru fiecare dintre noi: aceea în care sute de mii de români au spus «STOP!» și și-au curățat țara de PET- uri, pungi și hârtii lăsate de alții, purtate de vânt și apă în cele mai frumoase locuri din România?”, este imboldul echipei „Let′ s Do It, România!”. Cei care doresc să se alăture inițiativei, se accesa pagina web http://www.letsdoitromania.ro.