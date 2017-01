Campanie pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

„Pot ce poți și tu”

Campanie pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

În această lună, va fi demarată o campanie națională care încurajează agenții economici să angajeze persoanele cu dizabilități. Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Ionel Muscalu, a declarat, vineri, în județul Covasna, că această campanie se desfășoară sub deviza „Pot ce poți și tu" și își propune să demonstreze că persoanele cu dizabilități ușoare pot munci. În cadrul campaniei, vor fi prezentate filmulețe în care, de exemplu, o persoană mută este mecanic auto sau o persoană cu sindromul Down se descurcă foarte bine pe post de chelner. De asemenea, surzii sunt uneori preferați de angajatori pentru munca în domeniul confecțiilor. „Vrem să prezentăm astfel de persoane care au reușit să se angajeze și să le dăm ca exemplu, astfel încât toți să vadă că «pot ce poți și tu»", a declarat, vineri, Ionel Muscalu. Cu toate că există o lege privind angajarea persoanelor cu dizabilități și agenția stimulează angajarea lor prin oferirea unor stimulente financiare, respectiv un salariu minim timp de un an, angajatorii nu se înghesuie să încadreze persoanele dizabilitate. Potrivit datelor ANOFM, în prezent, în țara noastră trăiesc 400.000 de persoane cu handicap. Dintre acestea, doar 20.000 sunt considerate cu capacitate de muncă.