Campanie Carrefour pentru pasionaţii de grădinărit

Campanie Carrefour pentru pasionații de grădinărit

În perioada 18 februarie - 16 martie, Carrefour România lansează în hi-permaketurile din țară campania dedicată produselor de grădinărit și materialelor săditoare. Clienților le este propusă o gamă variată de produse în magazine, dar în același timp, sub umbrela responsabilității sociale, campania „Crește o floare, crește un copil” aduce și un element de inovație prin aplicația „Crește o floare”.Magazinele Carrefour din întreaga țară propun în această perioadă mai multe produse pasionaților de grădinărit, cum ar fi flori, gazon și arbuști ornamentali, legume și plante aromatice și pompe, utilaje și accesorii pentru grădină.Totodată, clienții își pot exersa pasiunea pentru grădinărit într-o manieră interactivă prin intermediul aplicației din site-ul Carrefour, www.carrefour.ro/cresteofloare. Utilizatorul logat cu userul său de Facebook are posibilitatea de a aduce la maturitate o floare, ghidându-se de următorii pași: alegerea ghiveciului, pământului, semințelor, îngrășământului și al decorului. Pentru a ajunge la maturitate, floarea are nevoie de trei zile. În acel moment, dacă aceasta primește un „share”, Carrefour va dona pentru fiecare floare matură, partajată, doi lei către Asociația Salvați Copii România.„Prin campaniile propuse, Carrefour România dorește să ofere clienților săi produse de înaltă calitate, dar în același timp promovează și apropierea față de aceștia, prin introducerea unui element inovativ din sfera digitală. Campania «Crește o floare, crește un copil» reprezintă simbioza perfectă între o campanie care încurajează pasiunile clienților și una de responsabilitate socială. Vă invităm să utilizați această aplicație și să sprijiniți în acest mod, alături de noi, această cauză nobilă”, a declarat Andreea Mihai, director marketing Carrefour România.