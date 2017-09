Campania "Cuget Liber": "O jucărie pentru copiii necăjiţi"

Campania "Cuget Liber": "O jucărie pentru copiii necăjiți"

Bucurie fără margini! Împreună, am făcut fericiți 24 de copilași Redacția „Cuget Liber“ a inițiat, luna aceasta, o campanie umanitară cu scopul de a veni în ajutorul copiilor necăjiți, din centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgență sau care se află în asistență maternală. O mică parte din acești copilași au fost mult mai veseli și vioi, ieri, iar acest lucru se datorează tuturor celor care au venit la sediul ziarului nostru, săptămâna trecută, pentru a aduce jucării, hăinuțe, fructe și dulciuri. Respect, oameni cu suflet mare!Primul centru vizitat de echipa redacțională a fost la Centrul de primire a copilului în regim de urgență, amplasat în strada Aluniș nr. 4. Aici, am fost întâmpinați de 24 de suflete nevinovate, copii cu vârste de la patru la 15 ani, cărora li s-a citit o bucurie imensă pe chip în momentul în care au văzut pachetele cu dulciuri, jucării și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.„Atacul” pungilor cu cadouri s-a produs în secunda imediat următoare a intrării noastre în sediu, cei mici înghesuindu-se care mai de care să apuce o jucărioară și să înceapă s-o manevreze cât mai rapid.„Eu mi-am ales o mașinuță, pentru că îmi plac foarte mult”, ne-a declarat un băiețel. „Pentru mine, poneiul este mai interesant”, ne-a spus fericită o fetiță. Peste tot, erau numai jucării împrăștiate, iar fericirea plutea în aer, printre ei… peste tot.Ca urmare, cu mic, cu mare, toți și-au exprimat bucuria. În centru există și cinci surori, de 4, 8,10, 12 și 14 ani, toate la fel de vesele și sociabile. Fetițele spun că le place foarte mult să meargă la grădiniță și la școală și speră ca într-o zi părinții să le ia înapoi acasă. Până atunci, însă, învață, se joacă și se străduiesc să devină oameni cât mai buni.Denisa este clasa a VII-a și se află în Centrul de primire a copilului în regim de urgență de aproximativ un an. Fata este un elev extrem de silitor și are rezultate excepționale la învățătură. Cu toate acestea, ea ne-a declarat că, deși învață multe lucruri în centru, faptul că se află la acest moment acolo nu este altceva decât o „experiență” și că speră ca peste câțiva ani să devină o cântăreață de succes.„În centru am ajuns în 2016. Înainte de a veni aici, am locuit cu mătușa noastră. Tata a murit în urmă cu șase ani, iar de atunci, mama nu a mai avut posibilități să ne crească pe mine și celelalte două surori, în vârstă de 8 și 12 ani”, ne-a mărturisit fata. Dacă adolescenta își dorește o carieră în domeniul artistic, un alt coleg de-al său, Florin, elev în clasa a V-a, vrea să se facă tractorist. Desigur, fiecare dintre acești copilași are propriul său plan și cu această ocazie le urăm mult succes.Copii care nu știu cum este să primești un cadouReferitor la ajutoarele primite, directorul centrului, Olga Abaianiți, a declarat că acestea înseamnă foarte mult pentru ei, mai ales că celor mici le place să interacționeze cu oameni din afară.„Pentru toți acești copilași, bucuria este nemărginită atunci când primesc ceva sau când se face ceva pentru ei. În fiecare lună, îi sărbătorim pe cei născuți în luna respectivă. Din nefericire, mulți dintre ei nu știu ce înseamnă o zi de naștere sau cum este să primești un cadou. Anul trecut, una dintre fetițe, Mădălina, deși avea 11 ani, a început să plângă la aniversarea ei de emoție”, a mai spus directorul.Psihologul Daniela Paris spune că perioada pe care ei o petrec în centru variază de la un caz la altul.„Acolo unde lucrurile se rezolvă, părinții vin să-i ia înapoi acasă, deci au posibilitatea de a-i reintegra din nou în familie. Oricum, în toată această perioadă, copiii pot ține legătura cu părinții, se sună reciproc”, a explicat specialistul. Ea a mai precizat că orice copil care se află la un moment dat în dificultate, care este victima unui abuz de orice fel sau ai cărui părinți nu îl mai pot întreține poate ajunge în centru.Cotidianul „Cuget Liber” le mulțumește tuturor celor care au ajutat până acum și îi invită pe toți care au posibilitatea să se alăture campaniei noastre, iar împreună să avem grijă de copiii necăjiți. Suntem convinși că în județul Constanța există, în continuare, părinți inimoși cărora le-au rămas o mulțime de lucruri mici de la copiii lor și pe care le putem da, mai departe, unor suflete care chiar au nevoie de ele și care le fac viața mai frumoasă.Suntem convinși că fiecare dintre voi are prin casă jucării sau obiecte pe care nu le mai folosiți. Haideți să dăm cu toții o mână de ajutor acestor copii! Vă invităm să vă alăturați campaniei noastre! Toate lucrurile dumneavoastră vor ajunge exact acolo unde trebuie! Tu cu ce poți ajuta?Donațiile pot fi aduse la sediul redacției „Cuget Liber”, bd. I.C. Brătianu nr. 5.