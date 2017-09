Camera de zi – Un loc plăcut plin de cărți și alte lucruri valoroase din viața ta

Ştire online publicată Marţi, 19 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prin alegerea unui design interesant visele tale pot deveni realitate în camera de zi! Într-o astfel de încăpere a unui apartament contează foarte mult tipul de mobilier, parchetul, accesoriile, culoarea pereților și a tavanului, toate trebuie să se completeze și să formeze un ansamblu decorativ armonios, astfel încât camera de zi să devină un loc confortabil și comod.Nevoia de relaxare, dorința de a studia și de a avea o senzație de real confort, sunt realizate perfect prin amplasarea în camera de zi a unei biblioteci pline de cărți. Pentru aranjarea cărților în bibliotecă se poate folosi o miniplatformă sau o platformă mobilă , pe care te poți urca și astfel poți ajunge și la rafturile cele mai de sus ale acestui mobilier specific unei încăperi dintr-un apartament. Într-o cameră de studiu modernă se pot folosi corpuri de mobilier care au polițele mai late și mai mari, pe ele se pot depozita cărți, bibliorafturi cu dosare, obiecte de artă și alte elemente decorative ce pot crea un efect plăcut, special de interior.Pentru a scăpa de monotonia unei biblioteci clasice se poate alege varianta de mobilier cu rafturile încastrate în perete. În acest mod se creează iluzia de simplitate, linii perfect armonizate cu decorul, iar obiectele și cărțile poziționate pe rafturi pot oferi un pic de culoare și un efect ordonat, relaxant, caracteristic unei biblioteci.Mobilierul din cameră și biblioteca pot crea o atmosferă deosebită în cameră, stilul ales trebuie să fie atrăgător dar în același timp și funcțional. Pentru mulți oameni abordarea unui stil clasic este apreciată, dar și abordarea modernă a ideii de spațiu a devenit un atu mai ales pentru apartamentele care sunt propuse spre vânzare.Parchetul trebuie să fie de calitate, sau dacă ai un parchet vechi poți alege varianta de a-l renova. Nu fi dezamăgit de vechiul parchet din casa ta, pentru că este posibil ca acesta să fie un tip de parchet clasic, din lemn masiv și care este foarte scump de achiziționat în ziua de azi. Un astfel de parchet renovat poate deveni o adevărată operă de artă, mai ales dacă i se aplică tratamente de finisare adecvate, care să-l facă ca nou.Cel dintâi trebuie curățat cât mai bine, prin puțină muncă asiduă se îndepărtează ceara și vopseaua reziduală, iar apoi se freacă lemnul cu leșie concentrată , ori cu o soluție specială de tip șampon. După ce a fost bine curățat, suprafața sa cu defecte (fisuri ori crăpături) se va repara corespunzător. Este necesară și șlefuirea parchetului cu un aparat special cu rulou, cât și astuparea spațiilor dintre lemne cu un chit special de lemn.După ce parchetul a fost șlefuit cât mai bine, se îndepărtează rumegușul (o parte din acesta, cel mai fin va astupa fisurile din lemn), se aplică un strat de palux sau de ceară (una din variante) pentru a arăta mai frumos, astfel este pusă în valoare fibra lemnului. După această operație se poate lăcui sau aplica o vopsea specială pentru pardoseală și pentru parchet. Dacă se alege paluxarea pentru finisarea parchetului nu se mai face ceruirea. Paluxarea se realizează cu lac de tip poliuretan, sau cu lac de tip acrilic.Pereții din orice cameră pot fi puși în valoare prin jocuri de culori deosebite luminoase sau mai închise (la tapet sau la varul lavabil de zugrăvit), dar pot fi înviorați și prin tablouri sau obiecte de artă, prin fotografii înrămate, dispuse într-un mod interesant. Alegerea vopselei sau a tapetului se face cu atenție, în funcție de calitate, suportul pe care se montează (ex. lemn, ipsos) dar și de efectul decorativ care se dorește a fi realizat în spațiul respectiv.În general tapetul are dimensiuni standard, are marginile perfect tăiate pentru ca laturile să fie aplicate una lângă alta, fără spații libere ori suprapuneri de niciun fel. Mai poate fi utilizată varianta de acoperire textilă (sau cu țesătură murală) pentru pereți, în loc de tapet, care poate fi din in, mătase, bumbac, lână, materiale sintetice. Aceste țesături murale rezistă la lumină și au o stabilitate dimensională bună. Dezavantajul constă în faptul că se pot murdări sau păta ușor, și se întrețin cu dificultate.