Cămătărie cu contract! Clauze abuzive şi case pierdute

Cămătărie cu contract! Clauze abuzive și case pierdute

Mii de constănțeni au intrat, în urmă cu câțiva ani, în vâltoarea creditelor date foarte ușor, dar cu multe clauze ascunse,în care socotelile de la bancă nu s-au mai potrivit cu cele de acasă. Au ajuns astfel să-și dea tot salariul pe rate sau,și mai rău, să fie în situația de a-și pierde bunurile, chiar casa.„Când am făcut contractul, am discutat să fie pe o perioadă de șapte ani, cu o rată de 150 euro pe lună. Era o sumă suportabilă. Ne-am terminat casa, dar, la scurt timp, au început să crească ratele, cred că după șase luni. De la lună la lună plăteam mai mult. Într-un an, am ajuns la 200 euro, apoi la 230, 250 euro. De fiecare dată ni se explica de la bancă, într-un limbaj pur tehnic, că este vorba de dobânzi Robor, Popor, Dumnezeu știe. Tot timpul aveau o explicație. Am început să bănuiesc că este vorba despre clauze abuzive. Am citit contractul de câteva ori, nu am înțeles mare lucru, până când m-am dus la un avocat care mi l-a «tradus» și așa am aflat că e ceva în neregulă. Cu ajutorul lui, am făcut hârtii, dar banca era surdă și ne îngropa la rândul ei cu alte hârtii. Abia în instanță, după un an și jumătate, timp în care ajunsesem la 300 euro rată, am reușit să anulăm niște comisioane abuzive și o clauză care permitea creșterea dobânzii. A fost o luptă crâncenă, dar am câștigat. Însă câți din clienții băncii respective au în continuare astfel de contracte? Sunt oameni simpli, care poate nu își permit un avocat sau să meargă în instanță!”, ne-a povestit Alina S., o constănțeancă victimă a contractelor abuzive practicate de multe bănci, mai ales în perioada „creditelor cu buletinul”.Cum ne păcălesc băncileUn aliat în lupta cu o instituție creditoare este Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (CSALB). Procedurile de soluționare sunt gratuite pentru consumatori, iar soluția este pronunțată în maximum 90 de zile. Numai în anul în curs, reprezentanții CSALB au rezolvat peste 160 de cereri, cele mai multe cu decizii în favoarea consumatorilor. Astfel, o situație a unui credit de nevoi personale în euro a fost soluționată în doar opt zile, prin eliminarea comisionului de administrare (56 euro pe lună). Banca a returnat clientului suma de 1.800 euro, iar acesta și-a achitat astfel creditul în avans. În cazul unul credit ipotecar cu credit de nevoi personale cu ipotecă, în euro, reprezentanții CSALB au obținut reducerea dobânzii de la 9,5 la sută la 3,5 la sută pe an la ambele credite. De asemenea, a fost eliminat comisionul de administrare, soldul a fost redus cu 7.000 euro, iar rata lunară a scăzut de la 700 euro la 310 euro.Au reapărut „creditele cu buletinul“!O altă situație rezolvată prin intermediul CSALB face referire la un credit ipotecar tot în euro, unde s-a reușit eliminarea comisionului de risc, în valoare de 90 euro pe lună, restituirea sumei de 3.000 euro și scăderea ratei lunare de la 350 euro la 260 euro. Iar în cazul unui credit ipotecar în euro, caz soluționat online, dobânda a scăzut de la 9,75 la sută pe an la 5,75 la sută pe an, rata a scăzut de la 207 euro la 95 euro, iar soldul creditului a fost redus cu 3.100 euro.Specialiștii ne atrag atenția că au reapărut pe piață creditele acordate mult prea ușor și că reapare pericolul supraîndatorării sau a unor contracte favorabile băncii pe termen lung. Așa că nu vă grăbiți să semnați un contract de împrumut dacă nu ați studiat cu atenție toate clauzele acestuia. Dacă aveți nelămuriri, cereți toate răspunsurile de la reprezentanții băncii, pentru că sunt obligați să vă ofere toate informațiile.