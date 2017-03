Calvarul de a trăi alături de un beţiv notoriu. Până la demenţă, un singur pas!

Calvarul de a trăi alături de un bețiv notoriu. Până la demență, un singur pas!

Poate mulți nu știu, dar o înghițitură de alcool în plus poate declanșa aproape instantaneu în organismul nostru un lanț de reacții complexe, prin care corpul încearcă să se apere și să descompună alcoolul. Din nefericire, însă, până ca acest lucru să se întâmple, iubitorii licorilor bahice ajung să aibă reacții extrem de violente asupra membrilor familiilor.Nu o dată, bețivii și-au înjurat și agresat soțiile sau și-au maltratat copilașii, pentru că, învăluiți de aburii alcoolului, nu și-au mai dat seama, efectiv, că ceea ce fac este extrem de grav și că viața de cuplu și de familie este și ea afectată sau chiar compromisă în totalitate, în unele cazuri.Cel mai grav, alcoolul este ca un drog care duce la dependență, iar cei care sunt prinși în mrejele lui au șanse minime să și iasă din tot acest calvar. Mai mult decât atât, performanțele profesionale pot avea de suferit, dar partea gravă constă în faptul că, de cele mai multe ori, persoanele care fac abuz de alcool continuă să-l consume, indiferent de problemele pe care le au și de aici mai este doar un pas până la problemele sociale sau interpersonale.Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că, atunci când alcoolul este consumat în cantități reduse, corpul găsește relativ ușor resursele necesare pentru a contracara daunele produse de acesta. Totuși, alcoolul devine o problemă pentru sănătate atunci când se consumă zilnic, în acest caz apărând dependența, resimțită atât fizic, cât și psihic.Alcoolul are urmări foarte graveAstfel, toate organele sunt afectate de excesul de alcool pe perioade lungi, ceea ce crește semnificativ și riscul de apariție a cancerului, mai ales în zona bucală și faringiană.Totodată, odată trecut în fluxul sanguin, alcoolul ajunge nu numai la ficat, locul unde se metabolizează alcoolul, dar și la rinichi, splină, acesta ajungând cu ușurință la creier și de aici întreaga activitatea a individului poate fi afectată. Apoi, consumul frecvent de alcool duce la încărcarea cu grăsime a celulelor hepatice, iar țesuturile lezate de la nivelul acestui organ nu se mai pot reface.„Consumul exagerat de alcool poate avea consecințe de scurtă sau de lungă durată asupra organismului uman. Pe termen scurt, excesul provoacă așa-zisa neoronită vestibulară (omul care bea merge pe mai multe cărări). În afară de această neuronită vestibulară, etilismul acut poate duce la un sindrom acut de dezorientare și confuzie și dacă acesta nu este tratat corect, poate duce la multe alte complicații. Ca și urmări cronice ale etilismului, se poate vorbi foarte frecvent de demența alcoolicului. În plus, în timp, se poate vorbi despre apariția unei forme de demență alcoolică cu mare impact psihologic și nefavorabil asupra familiei, bolnavul necesitând un tratament cronic de urgență. Apoi, în cazul marilor băutori, apare polineuropatia etilică, tulburările frecvente de mers, elemente ce duc la instabilitatea și suferința pacientului. Totodată, apare afectarea cerebeloasă, care înseamnă instabilitate marcată prin mersul caracteristic tip ebrios, care clar duc la căderi frecvente. Totuși, trebuie precizat și că acești pacienți pot rămâne imobilizați la pat, prin căderile repetitive la care sunt supuși”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ani Docu Axelerad, medic neurolog.Desigur, la toate acestea se adaugă numeroase carențe de care organismul uman poate suferi atunci când este abuzat în exces. Astfel, alcoolul lasă organismul lipsit de vitamine, minerale, cărora le poate reduce și absorbția. De asemenea, consumul excesiv de alcool este cauza celor mai multe pancreatite cronice.