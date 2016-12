Călătorie de groază cu maxi-taxi. Evaziunea fiscală, ce glumă bună!

Zilnic, mii de constănțeni și turiști sunt nevoiți să călătorească în condiții inumane. Fie că este vorba despre microbuzele maxi-taxi, fie despre autobuzele cele mari, transportul în comun în Constanța, dar și în afara județului, este de cea mai joasă calitate.Scaune rupte, murdare, aer irespirabil, geamuri care nu se deschid, înghesuială, șoferi neatenți, care nu dau tichet și zbiară la tine să mergi mai în spate, ca să faci loc, deși ești deja lipit cu nasul de geam și nu mai ai unde să te duci. Acesta este peisajul care se derulează zilnic, în transportul în comun din Constanța.În goana după cât mai mulți călători, incidentele cu microbuzele maxi-taxi s-au înmulțit în ultima perioadă. Cu toții am văzut șoferii grăbiți, gata să ia cât mai multe persoane, gata să treacă pe roșu, să oprească în mijlocul intersecției, să se ia la întrecere cu autobuzele RATC, pentru a le sufla călătorii, dar uituci când vine vorba de dat bilete. În ciuda tuturor incidentelor și reclamațiilor, nici poliția și nici organele de control nu par că reușesc să le vină de hac. Ei își văd în continuare de drumul lor și ne pun viața în pericol în fiecare zi.„Forțat de împrejurări, am mers săptămâna aceasta cu un microbuz, de la ICIL până în Tomis III. Șoferul a vorbit întruna la telefon, nu a dat niciun bilet până la Trocadero, când s-a urcat un grup de turiști, de șapte adulți și doi copii și le-a rupt șapte tichete. Microbuzul era deja supraaglomerat. Nu se deschidea nicio fereastră, era ridicată doar trapa, prin care pătrundea puțin aer. În rest, mai aveam puțin și leșinam toți acolo. Am numărat, la un moment dat, eram 33 de persoane în microbuz. Pur și simplu leșinai din cauza lipsei de oxigen și a căldurii, iar șoferul tot oprea să mai ia călători. La un moment dat, le-a strigat unora să urce pe ușa din spate. Și au urcat, înghesuindu-ne la mijloc, de eram lipiți unii de ceilalți. A fost îngrozitor. Și, ce m-a uimit, nimeni nu i-a spus nimic șoferului. De fapt, cred că toți eram deja în stare de semi-inconștiență”, ne-a povestit Alina Ghinea, din Constanța.Reclamații puține, bârfe multe… Se pare însă, că aceasta este principala problemă a constănțenilor. Toți se plâng că nu mai pot cu microbuzele astea, dar nimeni nu face sesizare la organele de control. Potrivit reprezentanților Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, au mai fost câteva plângeri, în ultimele luni, dar majoritatea pentru rutele exterioare municipiului.„Am avut reclamații pe cursa Năvodari - Constanța și am efectuat luna trecută o verificare, împreună cu cei de la ISCTR. Am controlat toate microbuzele care treceau prin zona respectivă, de la ora 8,30 dimineața, până la ora 13. Pe traseul respectiv acționează doi operatori economici. Ambii au fost amendați de către CJPC cu câte 4.000 de lei, pentru con-dițiile improprii oferite călătorilor. De asemenea, reprezentanții ISCTR au verificat dacă era respectat numărul de călători și dacă microbuzele erau în bună funcționare”, ne-au explicat reprezentanții CJPC Constanța.Potrivit acestora, au mai fost câteva acțiuni și la nivel local, dar nu controale de amploare. În cazul în care vor mai fi reclamații, se vor mai organiza controale.Controale cu răsunet La rândul său, noul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Cornel Radu, a promis cotidianului „Cuget Liber” că imediat ce se va familiariza cu postul, va face verificări în ce privește transportul în comun Constanța, atât la maxi-taxi, cât și la autobuzele regiei locale.Conform prevederilor legale, comisarul șef este singurul care poate solicita Comi-sariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor de la Galați aprobarea organizării unui control cu tematică, cum ar fi cel pentru microbuzele maxi-taxi. Rămâne de văzut în ce măsură se va implica noul șef al OPC Constanța și dacă verificările în teren vor fi cu răsunet și vor schimba ceva.