Buricul Constanţei, o afacere în ruină. "Nu vedeţi ce e în jur?" / Galerie FOTO

Buricul Constanței, o afacere în ruină. "Nu vedeți ce e în jur?" / Galerie FOTO

Triunghiul Bermudelor din Constanța, strada Ștefan cel Mare, este un bun exemplu de paradox comercial care face ca în buzunarele câtorva investitori să intre sume, într-ale altora doar speranțe.Estul zonei, delimitat de străzile Răscoalei 1907 și Mihai Viteazul o duce, cel puțin în aparență bine, pe când, o dată trecut de pasaj, impresia generală este că te îndrepți spre un loc pustiu.Spațiu de închiriatUnele spații stau de luni bune așteptând un chiriaș, altele au găzduit chiar și două, trei firme care au încercat să facă un profit în această zonă, dar ceva parcă nu merge cum trebuie.„Din 2000 de când îl am, la mine a fost tot timpul închiriat spațiul. Acum nu are mai mult de două luni de când am pus afișul” a declarat Constantin Popoviciu, unul dintre proprietarii din zonă.Un altul, care a dorit să-și păstreze anonimatul spunea: „Nu au mers treburile. Au venit, au încercat cum au putut să se descurce, dar… E aproape de piață, este trafic, dar fiecare a făcut cum a știut mai bine. Am avut mai multe firme care au închiriat acolo. Și acum primim telefoane. În două săptămâni îl terminăm de reparat și îi dăm drumul la treabă. Oamenii sunt interesați”.Cu 1.400 de euro pe lună se poate închiria de exemplu un spațiu de 180 mp. Un alt proprietar închiriază cu contract pe un an de zile un spațiu comercial cu 26 mp la parter și 26 mp la subsol cu 600 de euro lunar, în timp ce un alt proprietar, pentru 60 mp cu toate utilitățile incluse, cere 700 de euro pe lună. În funcție de mai multe variabile prețul poate ajunge, așadar, chiar și la 13 euro metrul pătrat.„Zona aceea este puțin mai ciudată. A fost cândva importantă pentru comercianți. Se plătea o chirie bună și mai toate spațiile erau închiriate. Cu ceva ani în urmă s-a oprit circulația vehiculelor în acea regiune, iar ăsta este unul dintre principalii factori care au determinat transformarea zonei. Dacă acum 20 de ani mergeam pe jos, acum mergem foarte mult cu mașina, iar spațiile comerciale care nu au un loc de parcare sunt într-un mare dezavantaj”, a declarat economistul Mihai Stan, administrator al unui portal de imobiliare.De ce sunt spații goale în TomisDirectorul magazinului Tomis Mall consideră că unul dintre principalii responsabili pentru situația din zonă și în general, din oraș, o reprezintă autoritățile locale care nu au reușit să ia măsurile necesare.„Care dintre orașele României nu mai au arteră comercială în afară de Constanța? Cu toții vedem și auzim ce înseamnă Brașov, Sibiu, Cluj sau Timi-șoara. Ruinele de pe Ștefan cel Mare au ajuns în mod voit în halul ăsta. Cum să vină oamenii în Tomis Mall când toată zona Griviței a fost lăsată special așa ca să vină romii?”, se întreba retoric Dumitru Zamfir, directorul general al mall-ului.Întrebat care este soluția, acesta susține că o parte din problemă este mentalitatea oamenilor, implicarea constănțenilor în această poveste fiind una redusă.„Optimism am avut ani de zile, dar nu știu acum dacă mai poate să fie vreo speranță. Oricum, orice se poate face dar majoritatea investitorilor care au venit au făcut stânga-mprejur.Ne-au și zis: «Nu vedeți ce e în jurul dumneavoastră?» Degeaba există spații de vânzare și de închiriat în zonă”, a mai adăugat acesta.Într-o încercare de a revitaliza zona, Primăria Constanța intenționează să transforme strada Ștefan cel Mare, zona pietonală, într-un spațiu de cafenele și restaurante. Potrivit Primăriei, agenții economici au primit permisiunea de a-și face terasă pe mijlocul străzii, condiția fiind aceea de a avea doar punct de desfacere acolo, și un spațiu comercial închiriat pe lateral. Ideea a fost bună, dar… a fost aplicată doar pe ici pe colo, și fără mari rezultate. În continuare, zona este cu trafic pietonal redus, iar vecinii din cartier nu sunt tocmai cei mai… onorabili.Regiunea aceasta ar putea fi una de promenadă, cu cafenele și magazine șic, spun specialiștii, dar până când factorii implicați nu vor găsi soluțiile necesare unei revigorări, constănțenii vor adulmeca în continuare izul de urină din pasaj și vor ține ochii în patru de teama șuților, asta deși reprezentantul IPJ a dat asigurări cum că „nu se înre-gistrează o infracționalitate crescută în zonă”.