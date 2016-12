Bulevardul Tomis, o reabilitare eşuată? Trotuare cu terase şi maşini, treceri de pietoni desfiinţate. "Tomisul trebuia să fie pietonal"

6

studiu e din 2008

Strada Mircea cel Batran de max 1,5 benzi, portiunea intre Biserica greaca si bulevardul Ferdinand, daca nu e stationat niciun vehicul de marfa sau salvare sau autocar, zona Ibis, preia in prezent masinile venind de pe Traian (1 banda), Tomis (1 banda), ambele prin strada Negru Voda, Mircea (zona peninsulara-1 banda) si strada Karatzali (1 banda). Faceti socoteala cum vor incapea toti in lunile de vara pe 1,5 benzi!!!! Proiectul este pus in practica pe baza studiului facut in 2008, de fostul primar si care a costat 800 miliane lei! vezi link http://www.telegrafonline.ro/sens-unic-pe-tomis-de-luni S-a facut o ancheta de circulatie intre orele 8,30-19 in sezon, pe strada Mircea cel Batran, intre Ferdinand si Capitol,pe care se circula bara la bara zilnic? Unde se va prelua acum si traficul de pe Traian???