Bulevardul Ferdinand a scăpat de cablurile agăţate de stâlpi

Fagadaisme de smart city

De-a lungul Blvd. Lapusneanu s-au construit pe spatii verzi niste blocuri.Cine oare a semnat acele autorizati?Nu oare acest Fagadau care ne tot promite orasul Smart cu spatii verzi? Cum poate ajunge Constanta un oras "Smart" cand cel mai mare parc al sau Parcul Tabacariei , a ajuns vai de mama lui in era Mazare-Fagadau.Nici daca treceau vandalii sau hunii lui Attila nu arata asa de jalnic. Sa ne spuna Fagadau ce va face cu focarul de infectie denumit "Satul de Vacanta" ,care se afla la capatul viitorului bulevard "Smart"?Din presa aflam ca in acest oras mizerabil ,bantuie " Enterocolita lui Fagadau" asa cum pe la 1812-1813 bantuia prin Bucuresti "Ciuma lui Caragea". Pe site-ul primariei,Fagadau ne spune ca a finalizat proiectul european transfrontalier C-ta-Balchick , cel cu biciclete.Din bani europeni C-ta trebuia sa aibe 24 de statii si 390 de biciclete,iar Balchick 6 statii si 100 bicilete.Mergeti va rog in Balchick sa vedeti ca la ei functioneaza, numai la noi nu .De ce?De ce nu-l intreaba procurorii DNA C-ta pe domn primar unde sunt cele 390 de biciclete achizitionate din fonduri europene?Cumva si-au tras procurorii constanteni biciclete gratis de la primarie si noi nu stim? Domn primar degeaba te-ai plimbat toata Europa si conduci un BMW , tot un mujic parvenit esti.Poti sa ai mama BMW-ului, negreala de sub unghii tot nu iese. Vrei oras Smart si verde, trage o fuga pana la Iasi sau Cluj sa vezi ce parcuri si gradini botanice au.Da o fuga la Sibiu sa vezi cat costa parcarea( 1 RON-6 ore), cu tichet pe care-l cumperi de la un automat, nu precum in Constanta 2 RON/ora ,plus ca cei de la parcare nu-ti taie chitanta(in atentia ANAF). PS. Sa nu credeti stimati concetateni ca daca il schimbam pe toparlanul de la Primarie cu o pramatie de la PNL ne va fi mai bine.Am scapa orasul de " Enterocolita lui Fagadau " si am da peste "Aviara lui Boroianu" sau s-ar umple orasul de bannere si copertine facute de PlastyProd.Actuala clasa politica a acestui oras este corupta pana in maduva oaselor.