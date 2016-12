"Bulevardul falimentului" ar putea renaşte. "Str. Ştefan cel Mare trebuie să redevină pietonala Constanţei"

8

Arta si impresionismul in arta

Impresionismul este o miscare artistică, manifestată la început în pictură,în muzică si mai apoi in politica.Da,exista o miscare artistica in politica romaneasca.Astia se misca cu talent.La noi in tara,bazele impresionismului politic au fost puse de Gheorgiu Dej,in urma cooperativizarii agriculturii.Miscarea artistica a fost dezvoltata de N. Ceausescu care a inventat socialismul ca viitor luminos al omenirii.Dar culmea impresionismului in arta politica a fost atinsa in anul 2013 cand Ponta a marit salariile si pensiile.Cei mai mari impresionisti constanteni au fost Mazare cel Batran si Fagadau cel Mic(fiul lui Mazare).Mazare ne-a impresionat cu pretul la caldura si alte minciuni.Fagadau,artistul nostru din primarie,este ca un Rembrandt pentru noi.Stiu,Rembrandt nu a fost impresionist dar ce mai conteaza.Astia sunt politicieni ? Rembrandt cel Mic s-a hotarat sa picteze cateva bulevarde si vapoare in campania electorala.Rembrandt cel Batran(Mazare) a pictat balcoane,el a inventat electricitatea electrica si becul.Azi este celebru. El spune ca este un artist mic cu notorietate mare.Din cauza ata a fost cereut sa picteze in stainatate ca in tara nu mai are rivali.Rembrant cel Mic(Fagadau) a mostenit talentul de politruc impresionist.Picteaza vapoare si bulevarde.Stimata doamna/domnisoara Andreea,din dorinta de a pastra neutralitatea si echidistanta intre "artistii" politici,dumneavoastra nu adaugati niciun comentariu personal in articol.Luati informatia bruta,asa cum o gasiti in tomberoanele lor.Ne lasati pe noi sa o digeram.In privinta asta,Cuget Liber seamana cu stomacul unui crocodil.In burta crocodilului gasesti sarme,cuie,galeti,copite de bivol,par de maimuta,pene de papagal,gasesti orice.Stomacul de crocodil dizolva toate gunoaiele.Noi nu avem stomac de crocodil si nici neuroni de crocodil.Poate are Fagadau.