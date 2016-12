Bucurie! Constănţenii vor plăti mai puţin la căldură, iarna aceasta

Bucurie! Constănțenii vor plăti mai puțin la căldură, iarna aceasta

Gândul că în curând va veni iarna și că vor crește facturile la întreținere le dă deja fiori reci constănțenilor. Autoritățile locale pregătesc însă, vești bune pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire și spun că vor plăti mai puțin decât iarna trecută. Deocamdată nu este nimic oficial, însă directorul interimar al RADET, Liviu Popa, este aproape sigur că va fi mai bine.„Eu am certitudinea că prețul gigacaloriei va fi mai mic decât anul trecut. Consiliul Local a hotărât ca subvenția la încălzire să fie acordată pentru toată populația. Cât va fi cuan-tumul va fi stabilit de autoritățile locale. Cu certitudine va fi un preț mai mic decât ați plătit iarna trecută”,le-a spus Liviu Popa, ieri, reprezentanților asociaților de proprietari reuniți la întâlnirea Uniunii Asociațiilor de Proprietari.Potrivit acestuia, cea mai mare parte din prețul gigacaloriei aparține de CET, regiei RADET revenindu-i numai o treime, adică 92 de lei.„Noi nu putem scădea mai mult din acest preț. Într-adevăr, sunt probleme tehnice la CET. Electrocentrale Constanța a rămas în urmă față de noi. Noi am făcut lucrări de modernizare și am avansat. Important pentru dumneavoastră nu este cine operează, ci cât plătiți”, a mai spus directorul RADET.Gigacaloria pentru populație, sub 230 de leiPrezent la întâlnirea UAP, Mihai Mereuță, președintele Ligii Habitat, a spus că, pentru a fi suportabil pentru consumatori, prețul gigacaloriei nu ar trebui să fie mai mare de 230 de lei.„Este o prostie de a da subvenție diferențiată. Subvenția aceasta nu ține doar de venituri. Pe aceia cu bani nu trebuie să-i pierzi din sistem. Ei sunt primii care se vor debranșa. Cu cât pierzi mai mulți consumatori cu bani, cu atât crește prețul pentru cei săraci, care rămân în sistem. Subvenția ar trebui să fie astfel încât prețul gigacaloriei să se mențină sub 230 de lei pentru populație. Costul încălzirii trebuie să fie suportabil pentru consumator. Dacă lui îi vine, la trei camere, 700 - 800 de lei căldura pe lună și el are o pensie de 500 de lei, oare cum va plutea plăti? Nu văd o strategie, o coerență, o consecvență pentru sistemul de încălzire din Constanța, pe care să o respecte indiferent cine va veni. Vreau o lege clară, în care la Constanța prețul să nu poată depăși o anumită cotă, indiferent cine va conduce orașul”, a explicat Mihai Mereuță.