BRD lansează o nouă ofertă la creditele de consum

BRD, liderul pieței creditelor de consum din România, desfășoară, până la finele lunii octombrie, o promoție adresată solicitanților de credite de nevoi personale și pentru achiziționarea de autoturisme noi sau de ocazie.Valorile pentru care BRD acordă creditele de nevoi personale, fără garanții, sunt cuprinse între 600 și 60.000 lei, pe o perioadă de la 6 la 84 de luni. Clienții care doresc să cumpere o mașină pot beneficia de credite auto în moneda națională, cu valori începând de la 1.000 la 165.000 de lei, pentru autoturisme noi, sau până la 100.000 lei, pentru cele de ocazie.În cadrul acestei oferte: dobânda este fixă, de 7,5% pe an, comisionul de analiză este zero. Gradul de îndatorare posibil este de până la 70%, în funcție de profilul clientului, printre cele mai competitive de pe piață.„Este bine de știut că se pot lua venituri atât din salarii sau pensii, cât și din chirii, dividende, venituri din activități independente, drepturi de autor și chiar venituri din dobânzi la depozite bancare. De asemenea, pentru analiza, se acceptă, alături de veniturile solicitantului, și trei co-împrumutați“, ne spune directorul executiv al Grupului Constanța al BRD, Gigi Carataș.De menționat este și că venitul minim de la care un solicitant poate cere un astfel de credit pornește de la 400 de lei pe lună, pentru creditele de nevoi personale, și de la 500 de lei pe lună, pentru creditele destinate achiziționării de autoturisme. În plus, potrivit directorului BRD Constanța, clienții care optează și pentru alte produse ori servicii ale băncii au și alte avantaje. De exemplu, dacă aceștia își domiciliază veniturile la BRD beneficiază de reducere la dobândă chiar și de până la 10%.