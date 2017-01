Brazii se lasă aşteptaţi în Constanţa

Brazii se lasă așteptați în Constanța

Dacă mergeți în piețele constănțene, nu prea aveți de unde alege pomi de Crăciun. În această perioadă, doar în două piețe în Constanța se comercializează brazi: în piața Brotăcei și în piața Tomis III. Aici găsiți pomi de iarnă de orice mărime, la prețuri cuprinse între 45 de lei și 250 de lei. Prețul brazilor este diversificat pentru fiecare buzunar în parte, în funcție de dimensiuni. Tot ce aveți de făcut este să vă tocmiți la colț de piață. Prețurile în piața Tomis III sunt cuprinse între 50 de lei și 250 de lei pentru un brad, în funcție de înălțime. Molizii se vând cu prețuri cuprinse între 30 de lei și 80 de lei. Nu am găsit pe piață pomi de Crăciun cu rădăcină. „Brazii cu rădăcină sunt crescuți forțat, nu miros deloc și trebuie aduși tocmai din Olanda”, ne-a declarat Alexandru Voicu, un comerciant de brazi. Dacă nu vă permiteți un brad pentru sărbătorile de iarnă, dar doriți totuși să simțiți mirosul de cetină în casă, puteți să vă achiziționați crenguțe de brad la prețuri cuprinse între 4 lei și 5 lei sau coroane făcute din crenguțe, la prețul de 4 lei. „Noi am adus coniferele tocmai din județul Neamț. Molizii sunt aduși de la Toplița, iar brazii din Neamț”, ne informează comerciantul. Un comerciant de conifere plătește pentru fiecare copac tăiat o taxă la ocolul silvic. Alexandru Voicu ne-a spus; „Pentru fiecare pom de Crăciun, indiferent dacă este brad sau molid, am plătit o taxă de 20 de lei la ocolul silvic din Neamț. Tocmai de aceea, îmi convine să aduc doar brazi”. Dacă mergeți în piață, veți vedea că fiecare brad are o etichetă, așa-zisul sigiliu sau certificat de garanție și calitate, care atestă că pomul nu este furat. Comerciantul Lupu Sergiu ne-a spus că a adus brazii tocmai din Vrancea și-i vinde la prețuri cuprinse între 45 de lei și 100 de lei. Are doar brazi și coroane făcu-te din crenguțe la prețul de 3 lei. Brazi în două piețe din Constanța Brazii din Piața Brotăcei au prețuri cuprinse între 50 lei și 100 lei, iar crenguțele costă 10 lei. Brazii sunt aduși de la Bicaz. Nu am întâlnit comercianți de brazi în piața de la Cireșica, nici în piața Griviței. La Cireșica am găsit doar crenguțe la prețul de 3 lei, vâsc la 5 lei și coronițe la 4 lei. La Complexul Comercial Balada de la Casa de Cultură, o doamnă ne-a spus „Probabil că nu au apucat să încheie contract aici. Oricum, e destul de devreme. Oamenii vin să cumpere în ultimul moment, pentru că sunt mai ieftini”. Dacă nu vă permiteți un brad natural puteți să optați pentru unul artificial. În mai toate magazinele mari găsiți brazi artificiali, într-o gamă de dimensiuni de la 1.5m la 4.5m. Pe lângă brad mai aveți nevoie și de beteală, globuri, diferite decorațiuni pentru brad, instalație electrică și, cel mai important, cadoul de Crăciun.