Brazi la suprapreţ în pieţele constănţene

Brazi la suprapreț în piețele constănțene

r Brazii de import sunt 200 de lei, iar cei autohtoni - 150 de leiChiar dacă e soare și frumos afară, Crăciunul bate la ușă. Constănțenii au început deja să se pregătească pentru cele mai frumoase sărbători ale anului. Au luat la pas magazinele și piețele pentru a cumpăra cele trebuincioase. Primul în capul listei de cumpărături este chiar bradul.Prin piețele din oraș au apărut deja comercianții de brazi, însă prețurile sunt descurajatoare. Sunt brazi de import, bogați și unici, după cum îi laudă chiar cei care îi vând. Dar o astfel de frumusețe ajunge la 180 - 200 de lei.„Am venit cu primii brazi, sunt deosebiți. Prețurile sunt ușor negociabile. Nu prea avem ce să lăsăm, pentru că se vând singuri”, ne-a spus, sigur de el, un comerciant din Piața Griviței. Cu toate acestea, oamenii treceau, vedeau, întrebau și plecau mai departe. Nimeni nu se înghesuia să cumpere.„Sunt scumpi și nu înțeleg de ce. Nu mă interesează pe mine de unde i-au adus. Am venit să iau un brad pentru că îmi vin copiii din străinătate, să facem Crăciunul împreună. Și vrem să-i așteptăm cum se cuvine, dar la banii ăștia nu pot să cumpăr. O să mai aștept, să vină și brazii românești sau molizii. Și ei sunt frumoși și oricum, după câteva zile îi aruncăm”, ne-a povestit Adrian Babu, din Constanța.În Piața Tomis III, au ajuns și brazii autohtoni. Într-adevăr, aceia sunt mai ieftini și, dacă ai răbdare, sigur găsești frumoși. „Brazii mari îi dăm la 150 de lei. Avem și unul de patru metri, pe care îl dăm cu 300 de lei. Este foarte frumos, dar trebuie să ai casă mare ca să îți încapă. Molizi nu am adus încă, la începutul săptămânii viitoare venim și cu ei. Vor fi între 30 și 70 de lei”, ne-a spus un comerciant.În aceste condiții, se pare că este mai convenabil să cumpărăm brazii din marile supermarket-uri. Prețurile pornesc de la 75 de lei și pot ajunge la 89 - 99 de lei, pentru cei tăiați, iar cei în ghiveci sunt între 100 și 200 de lei.Cumpărături onlineCine nu are timp să ia piețele la picior își poate alege și comanda un brad pe internet. Oferta este bogată, însă prețurile sunt mari, în ciuda serviciului gratuit de livrare. Prețurile s-ar putea să vă usture destul de tare la buzunar, având în vedere că un brad de 4 m, din Danemarca, ajunge să coste 1.299 de lei, iar unul de un metru înălțime, în ghiveci, 300 de lei.Artificialipentru cei eco-friendlyÎn cazul în care iubiți natura așa de mult încât nu vă îndurați să aduceți un brad în casă, fie el și în ghiveci, aveți alternativa celor artificiali. Vă privați de mireasma plăcută de cetină în ajunul Crăciunului, dar nu vă mai bateți capul cu achiziționarea bradului an de an.Sunt destul de ușor de montat și la prețuri accesibile. În supermarket-urile constănțene, găsiți brazi artificiali de diferite dimensiuni, începând de la 50 de lei.