Brânză cu soluţie de deszăpezit străzile, în magazinele din Constanţa

Brânză cu soluție de deszăpezit străzile, în magazinele din Constanța

Vara, o felie de brânză bună cu roșii suculente sau cu o felie de pepene roșu nu poate egala nici cea mai apetisantă friptură.Dar câți dintre noi știu că brânza aceea pe care dăm foarte mulți bani și costă de două ori mai mult decât carnea conținemai multe substanțe chimice decât lapte.Cel mai recent studiu realizat de Asociația Pro Consumatori scoate la iveală faptul că aproape jumătate din sortimentele de pe piață au calitatea a doua. Consumatorii cumpără brânză telemea de vacă de calitatea a doua la preț de calitate superioară. Și mai grav este că unul din trei sortimente de brânză telemea conține clorură de calciu. Cea mai largă utilizare, în ultimii și viitorii ani, a clorurii de calciu vizează prevenirea formării gheții și îndepărtarea acesteia de pe șosele.„Acumularea clorurii de calciu în organism, cunoscută sub numele de hipercalcemie, determină o serie de reacții, printre care gust calcaros în gură, dureri de stomac, bufeuri, greață și vărsături, lipsa apetitului, sete extremă, dureri osoase, aritmie, pietre la rinichi, comă”, explică președintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Astfel, din cele 32 de sortimente analizate de experții APC, aproape jumătate conțineau sare peste 20 de grame la suta de grame de brânză. Din păcate, acesta este răul cel mai mic, pentru că, deși nu este specificat pe etichetă, majoritatea producătorilor folosesc cheag chimic, în locul cheagului de animal, care este mult mai scump.„Cheagul chimic este mai ieftin, iar tentația înlocuirii cheagului este iminentă. Unul dintre cele mai folosite cheaguri chimice este clorura de calciu, o sare a calciului cu acidul clorhidric. În aproape toate rețetele actuale de preparare a laptelui se menționează că în lapte se adaugă săruri de calciu pentru a obține un coagul de consistență normală, bine legat. La prepararea brânzei de vacă se adaugă 0,15 ml soluție de clorură de calciu 40%, o jumătate de lingură de maia (lapte bătut, sana etc.) și o picătură de cheag la un litru de lapte”, mai spune Costel Stanciu.Capcana înlocuitorilor de brânză telemeaCu totul grave sunt și lactatele „fără lapte”, „brânza de cauciuc” și alte „creații” care, dacă s-ar vinde cu informarea corectă și la prețul corect, nimeni nu ar avea ceva împotriva lor. Dar când aceste produse sunt vândute ca produse din lapte și sub denumiri bine conotate în mentalul colectiv, avem de-a face cu falsuri grosolane și cu infractori care ar trebui pedepsiți aspru.„Astfel de produse sunt fabricate pentru segmentul tot mai larg de consumatori neinformați, fără respect de sine, sensibili la marketing language, oricând gata să preia ultima tendință în consum. Este vorba de produse pretins moderne, care au ca materie primă o mixtură cu lapte și grăsimi vegetale, supusă pasteurizării (deci în care nu mai este echipament enzimatic specific laptelui proaspăt), supusă procesului de precipitare cu cheag (presupun că e un cheag chimic, modern și acesta). La final, se obține ceea ce se anunță: o brânză cu conținut redus de grăsime, pretins valoroasă pentru consumatorul speriat continuu cu sloganul nejust - grăsimea face rău! Evident, în procesul tehnologic se corectează senzorial (nu mai miroase a brânză de țară) imprimându-se profiluri senzoriale noi, citadine. I se mai pune și titlu de delicatesă. Consumatorul informat știe însă că această brânză, ca orice produs denaturat, nu e pe placul organismului; chiar dacă organismul îl va accepta și, obișnuindu-se cu el, îl va prefera, în timp, aceste alimente se vor adăuga la constituirea unei baze temeinice a viitoarelor suferințe metabolice și altora tot mai complicate”, este de părere și prof. univ. dr. Ion Schileru, expert în Științele Consumatorului.