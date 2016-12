Bottega d’Italy, colţişorul italienesc al Constanţei

Bottega d’Italy, colțișorul italienesc al Constanței

Bottega d’Italy este locul ideal unde te poți simți ca într-o vacanță pe meleagurile Italiei.Restaurantul Bottega d’Italy are la bază conceptul de wine bar, unde îți poți alege vinul favorit de pe raft și îl poți servi pe loc, ori îl poți lua acasă, decizia îți aparține.Însă, dacă ai trecut pragul restaurantului situat pe bulevardul Mamaia, este păcat să nu deguști din preparatele culinare specifice italienești. Fie că vrei să servești o pizza, paste, pește, ori carne de porc, pui, miel, vită, ai de unde alege. Meniul conține o varietate de preparate delicioase făcute cu pasiune și grijă, din ingrediente de cea mai bună calitate, chiar din Italia.De asemenea, Bottega d’Italy oferă clienților posibilitatea de a observa modul de preparare al mâncării, bucătăria fiind open space.Toată activitatea culinară se desfășoară sub atenția renumitului bucătar italian, Alessandro Riolmi Rossetto. Alessandro are o experiență de peste 25 de ani, iar de un an se află în Constanța și le încântă papilele gustative clienților care aleg Bottega d’Italy pentru a servi o masă specială.„Am fost încântat că pot împărtăși din cultura bucătăriei italienești și constănțenilor. Nu este ușor să gătești sub ochii ageri ai clienților, însă e foarte plăcut să îi vezi că sunt curioși de ce ingrediente folosești și cum le prepari. Eu gătesc după rețete originale din Italia și fie că pregătesc paste sau aluat de pizza, toate sunt proaspete, făcute pe loc”, ne-a povestit chef Alessandro.De curând, Bottega a inclus și serviciul take away, astfel încât să duci un colțișor italienesc chiar în propria locuință.