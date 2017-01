Bombe în casele constănţenilor. Butelii cu defecte vândute în Constanţa

1

sunt patit

Am luat butelie si in casa am constat ca scăpa gaz, am dus-o înapoi si vânzătorul strâmba din nas ca acum e desfăcută si el nu poate sa o mai vanda caci asta era grija lui principala, nu ca duc eu bomba in casa, I-am atras atenția ca butelia in cauza trebuie data retur si retrasa nu revânduta si am început sa ne certam. Unde mai pun ca eu a trebui sa o car de 2 ori. Apoi m-am învățat, le verific pe loc, am stârnit alte comentarii cum ca ii desigilez buteliile. I-am iîntrebat cui ii sare casa in aer in caz de scurgeri si defecte, mie sau lor si am început sa ne certam din nou. Așa o ținem de cate ori schimb butelia. Periculos este ca incarca unii direct la statia de GPL, chiar mai mult decât limita admisa si nu le zice nimeni, nimic.