Bolnavii de la Terapie Intensivă, transportaţi într-un pat de 15.000 de euro

Bolnavii de la Terapie Intensivă, transportați într-un pat de 15.000 de euro

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a arătat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că a achiziționat un pat pentru transportul bolnavilor internați în Secția de Terapie Intensivă. Patul ATI - Emergo 6250 a fost achiziționat pe 26 februarie, prin cerere de ofertă, de la SC Sterimed Com SRL, și a costat aproape 14.900 de euro. Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța, a justificat costul exagerat al piesei de mobilier medical prin faptul că este unul special, echipat cu aparatură pentru monitorizarea bolnavilor în stare gravă în timpul transportului. Astfel, potrivit descrierii patului prezentată pe site-ul elicitatii.ro, acesta este dotat cu monitor de transport, parametrii monitorizați fiind ECG-ul, respirația, temperatura etc, tub de oxigen, vas colectare secreții, ventilator etc. „Patul este dotat cu tot ce trebuie pentru transportul pacienților în stare gravă, inclusiv pentru efectuarea investigațiilor. Cu acest pat, pot fi transportați și pacienții în comă la RMN sau CT, căci pot fi investigați fără să fie deconectați de la aparate. De asemenea, cu ajutorul acestui pat pot fi investigați și copiii aflați la Terapie Intensivă. Potrivit procedurilor, copiii nu pot fi examinați la RMN decât dacă sunt sedați, dar nu pot fi sedați dacă nu sunt monitorizați. Acum avem posibilitatea să-i monitorizăm”, a declarat managerul. Până în prezent, transportul bolnavilor de la Terapie Intensivă către aparatele de investigații era problematic, spun și cadrele medicale de pe secție. „O asistentă ținea punga, una balonul pentru ventilarea pacientului”, a arătat Magda Suciu, asistenta șefă STI. Dr. Dan Căpățână a adăugat că nu consideră prețul la care a fost cumpărat patul ca fiind ridicat. În plus, a ținut să precizeze că firma de la care a fost achiziționat este singura care comercializează acest tip de mobilier medical pe piața românească. Am contactat, la rândul nostru, reprezentanții a două firme specializate în comercializarea de echipamente medicale, care ne-au spus de asemenea, că un astfel de pat costă între 60.000 și 70.000 de lei.