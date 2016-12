Bolnavii de la Ortopedie sunt trataţi cu oxigenare hiperbară

În baza unui protocol încheiat de Spitalul Județean

Bolnavii de la Ortopedie sunt tratați cu oxigenare hiperbară

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Bolnavii cu afecțiuni ortopedice au la dispoziție metode moderne de tratament, în urma cărora recuperarea este mai scurtă. Secția de Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a încheiat un protocol de colaborare cu reprezentanții Centrului de Medicină Hiperbară, în baza căruia pacienții spitalului pot fi supuși tratamentului de oxigenare hiperbară. Protocolul a fost încheiat în urmă cu două luni, iar rezultatele încep deja să se vadă, spun medicii. Pacienții internați în Secția de Ortopedie a SCJU Constanța pot apela la o metodă modernă de tratament, nou introdusă în sistemul medical românesc, bazată pe oxigenarea hiperbară, a arătat dr. Marius Enescu, șeful secției. Concret, bolnavii sunt introduși într-o cameră hiperbară, iar tratamentul constă în administrarea de oxigen. Potrivit medicului, în baza protocolului încheiat între SCJU Constanța și Centrul de Medicină Hiperbară, a luat ființă primul Centru Pilot pentru Tratament Asociat O-HBO. „Pe bază de semnătură, pacienții care doresc și care au posibilități sunt transportați la Centrul de Medicină Hiperbară, unde se află camera special amenajată și unde urmează tratamentul. Au fost tratați pacienți cu fracturi deschise, cei cu infecții osoase cronice vechi de 20 - 30 de ani, bolnavi cu plăgi cauzate de diabet și cu nevroze osoase, care în mod obișnuit ar necesita protezare”, a arătat dr. Marius Enescu, vineri, în cadrul unei conferințe de presă. Specialistul a subliniat că „nu facem cercetare în acest domeniu, ci îl dezvoltăm și la Constanța”. A scăpat de proteza de șold Iar rezultatele au început să se observe. Domnica Marici a ajuns la SCJU Constanța după o căzătură în urma căreia și-a fracturat piciorul. „Prima dată am mers la un alt spital din județ, unde mi s-a pus piciorul în ghips, dar după trei săptămâni medicii au spus că nu se suda osul și au hotărât să reia procedura. După altă lună am ajuns la Spitalul Județean și am aflat că pot opta pentru oxigenare hiperbară”, a povestit pacienta. După două luni, cinci ședințe de oxigenare și fără a mai fi nevoie de ghipsare, femeia s-a putut întoarce la muncă. „În mod obișnuit, recuperarea durează patru luni și jumătate - cinci, dar cu oxigenare hiperbară este mult redusă. De asemenea, beneficii sunt și pentru spital, pentru că internările sunt mai scurte”, a arătat dr. Enescu. Bucureșteanul Leonard Morogan, de 34 de ani, a fost diagnosticat cu necroză aseptică a capului femural. Peste tot specialiștii i-au indicat protezele de șold. „După două ședințe durerea dispăruse, după șapte ședințe edemul s-a retras, iar după 20 nu mai am nimic”, a arătat bolnavul. Sunt necesare minim cinci ședințe de oxigenare hiperbară Există însă și un neajuns: costurile unui astfel de tratament sunt ridicate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu le decontează. „Tratamentul este nou în România și încă nu a fost normat de CNAS. Dacă ar fi introdus în pachetul de servicii medicale decontate, ar putea beneficia de tratament mai mulți bolnavi”, a arătat dr. Bogdan Cristian Ion, reprezentantul Cen-trului de Medicină Hiperbară. O ședință de oxigenare hiperbară durează aproximativ o oră și jumătate, costă 100 de euro, iar bolnavii au nevoie de cel puțin cinci astfel de ședințe. Dr. Ion a arătat însă că, și în lipsa unei decontări din partea CNAS-ului, costurile sunt mult reduse față de cele practicate în străinătate, unde se percep în jur de 300 de euro pentru o ședință.