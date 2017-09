Bolnavii de cancer, încotro? "Noi suntem oncologi, nu medici de îngrijiri paliative"

Spre disperarea constănțenilor, Centrul de Îngrijiri Paliative „Casa Soarelui“ și-a închis porțile luna aceasta, urmând ca bolnavii în stare terminală de acolo să fie tratați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU).Precizăm că Centrul „Casa Soarelui“ a fost până acum singurul centru de îngrijire paliativă din Constanța. Din 2007, când a fost înființat, peste 4.000 de pacienți bolnavi de cancer au primit îngrijire și tratament. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijirea paliativă presupune îngrijirea activă totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratamentul curativ. Așadar, acesta a constituit un loc în care fiecare pacient a fost îngrijit în cea mai dificilă perioadă a vieții sale.Cum s-a întâmplat acest lucru? Contractul de închiriere pe care îl avea centrul cu Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) s-a încheiat în urmă cu aproximativ un an. Inițial, cei de la centru au crezut că îl vor putea reînnoi pentru încă cinci ani, dar li s-a transmis de la DSPJ că după ce își vor rezolva problemele legate de intabulare și cadastru, vor recurge la o licitație pentru închirierea acestui spațiu. Ca urmare, personalul a rămas pe drumuri, iar bolnavii redați familiilor. Acesta este și motivul pentru care, săptămâna viitoare, va fi demarată procedura la Judecătorie pentru lichidarea fundației, în condițiile în care membrii comitetului director au decis să-și încheie activitatea la Constanța.Totul a început în urmă cu circa un an, ca urmare a unei solicitări a DSPJ, când Primăria Constanța a aprobat o hotărâre privind întregirea domeniului public al statului cu suprafața de 1.400 mp. În martie 2017s-a predat terenul către DSPJ, apoi a fost depusă documentația necesară realizării intabulării și cadastrului către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea obținerii dreptului de proprietate pentru această suprafață.În cele din urmă, pentru că au existat diferențe între măsurătorile din documente și cele de la fața locului, procesul a fost întârziat, dar se speră ca într-un final să se obțină documentele respective și după ce se va primi avizul de la MS să fie organizată o licitație pentru clădire și teren.Surse din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) susțin că acest centru nu își mai poate continua activitatea, în condițiile în care nu este o fundație de utilitate publică. Totuși, în urma licitației care urmează a avea loc în perioada următoare, aceștia pot participa la licitație și desigur, s-o și câștige, în condițiile în care ar avansa cea mai mare sumă.„Clădirea o au din anul 2003. Este adevărat că spațiul a fost renovat, dar pur și simplu le-a expirat contractul. Nu este rea-voință din partea noastră, nu avem nimic de ascuns, acesta este contractul. Până la găsirea unei alte soluții, Spitalul de Urgență ar putea înființa o secție de îngrijiri paliative, pentru care ar putea să și primească bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Oricum, toți acești bolnavi vor mai avea o șansă la viață, în sensul că, peste aproximativ o lună, se va deschide la Cumpăna un centru de îngrijiri paliative cu 50 de paturi”, ne-au declarat reprezentanții DSPJ.Până atunci, însă, secția de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (DSPJ) se va supraaglomera, în condițile de față, întrucât bieții bolnavi nu mai pot fi duși în altă parte.Directorul unității sanitare, dr. Cătălin Grasa susține că Centrul „Casa Soarelui” a asigurat un număr mic de paturi (15), o zonă de paliație pe care ei nu o pot asigura la acest moment, fiind un spital de urgență.„Noi avem în vedere un spațiu în Eforie Sud, o clădire mai veche pe care vrem s-o reabilităm și unde să putem face paliație. Desigur, va fi o perioadă mai delicată, pentru că secția de Oncologie nu este una mare și se ocupă de zona acută, deci de complicațiile ce apar pe linie oncologică și mai puțin de acest tip de îngrijiri a la long. Poate cei de la îngrijirile la domiciliu vor prelua, într-o anumită măsură, aceste servicii, cel puțin temporar, până când se va rezolva situația. Secția este mică (doar 25 de locuri), deci bolnavii vor fi cazați laolaltă dacă situația o va impune, dar pacienții cu complicații vor avea întâietate”, a precizat managerul.La rândul său, șeful secției Oncologie, dr. Laura Mazilu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că odată cu închiderea Centrului „Casa Soarelui”, acești bolnavi vor aglomera în mod nejustificat secția.„Noi suntem oncologi, nu medici de îngrijiri paliative. Este o mare diferență între paliație și tratament”, a explicat specialistul.