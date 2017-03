Bolnavii de cancer aşteaptă cu lunile şedinţele salvatoare de radioterapie. Ţara plânge, însă, de mila puşcăriaşilor, care stau în igrasie

Revoltător!

Bolnavii de cancer așteaptă cu lunile ședințele salvatoare de radioterapie. Țara plânge, însă, de mila pușcăriașilor, care stau în igrasie

La acest moment, majoritatea bolnavilor de cancer care au nevoie de radioterapie sunt puși pe liste de așteptare de luni de zile. Conform estimărilor Federației Asociației Bolnavilor de Cancer, doar un procent foarte mic dintre cei care au nevoie de radioterapie pot face acest tratament, întrucât în România sunt extrem de puține aparate care funcțio-nează, așa că, de obicei, pacienții sunt programați chiar și după șase luni.Reamintim că activitatea serviciului de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență a fost suspendată în luna aprilie a anului trecut, după ce aparatulului cu cobalt i-a expirat avizul de funcționare. Altfel spus, sursa de cobalt are o durată de viață care nu poate fi depășită cu mult peste, așa că după o anumită perioadă de timp se află în incapacitate de a mai trata pacienți. În concluzie, epuizându-se sursa, evident că aparatul nu a mai funcționat și în aceste condiții s-a suspendat activitatea. Asta și deoarece fosta conducere a Spitalului Județean, în complicitate cu CJC, nu a fost interesată să facă demersurile necesare pentru a nu se ajunge în această situație. Motivul ar fi fost interesul mai marilor vremii, în frunte cu Dănuț Căpățână, de a concesiona acest serviciu unei societăți private agreate de ei.La momentul actual, radioterapia pentru toți pacienții din Constanța se face la Institutul Oncologic București, în grija spitalului intrând și sarcina de a se îngriji ca bolnavii să fie transportați și să li se asigure tot ce trebuie de la internare până la externare.Unul dintre tipurile de cancer care necesită radioterapie este și cancerul faringian, acesta neputând fi abordat chirurgical, la fel ca și cel hipo- faringian. La fel se întâmplă și în cazul bolnavilor diagnosticați cu cancer rinofaringian, operațiile fiind riscante. Tocmai de aceea, acestea sunt tratate prin radioterapie, care, de multe ori are rezultate pozitive asupra pacienților, dacă procedurile sunt efectuate la timp, în stadii incipiente ale cancerului. „Totuși, dacă boala s-a extins, nici radioterapia nu-i mai salvează. Din păcate, peste tot în țară există liste de așteptare. Cel mai apropiat centru de Constanța este cel de la Galați, doar că nici acela nu funcționează tot timpul. Apoi, la București, Institutul Oncologic nu are capacitatea de a trata bolnavii din întreaga țară, pentru că nu au locuri suficiente, iar bolnavii sunt mereu amânați. Problema este că în lipsa radioterapiei, starea de sănătate li se agravează. Trebuie menționat că, de multe ori, tratamentul lor este chirur-gical, radioterapie, plus chimioterapie. Din nefericire, cancerul faringian este o boală perfidă, pentru că, de cele mai mult ori, oamenii nu simt mare lucru. Pacienții ajung la noi când simt ganglionii umflați suficient de tare încât să solicite ajutor și nu mai pot înghiți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Mihai Lupașcu, medic specialist ORL.Cadrul medical spune că, de foarte multe ori, oamenii nu au nici un fel de simptomatologie, ci se trezesc cu adenopatii metastatice, care sunt un semn de evoluție nefastă a cancerului. „Majoritatea sunt depistați în stadiul III sau IV al bolii. Spre exemplu, cei cu cancer laringo-faringian pot avea obstrucție nazală, care-i aduce la medic, sângerări nazale sau sângerări repetitive. Dacă nu au adenopatii metastatice, rezultatele, în cazul lor, sunt chiar foarte bune și au șanse de supraviețuire”, a explicat specialistul.La ora actuală, județul Constanța înregistrează aproximativ 20.000 de bolnavi de cancer, din care 2.291 suferă de cancer de col uterin, alți peste 2.000 au cancer bronho-pulmonar, cancer la vezică - 1.109 persoane, ficat - 1.220 per-soane. Diferența este reprezentată de celelalte tipuri de cancer.Numai la Spitalul Clinic Județean de Urgență au fost întocmite, anul trecut, un număr de 2.162 de foi de zi și au fost efectuate 4.935 ședințe de chimioterapie. De asemenea, în ambulatoriu au fost efectuate 5.471 consultații. Tot anul trecut au fost luate în evidență 1.986 cazuri, 793 dintre pacienți fiind femei.În acest timp, prioritatea PSD și a Parlamentului este grațierea condam-naților închiși pentru fapte de corupție. Astfel, dezbaterea zilei pe scena publică este propunerea senatorului PSD Nicolae Șerban de a grația inclusiv condamnații închiși pentru corupție. „Eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe, în timp ce alte categorii de infractori ar trebui să stea în condiții… Din punctul meu de vedere, se gândește rațional și vreau să le prezint ca argumente”, a mai spus Nicolae.